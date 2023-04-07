Hollanda'da sahaya, futbolcu ya da hakemlere isabet eden yabancı madde atılırsa maç derhal tatil edilecek

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Davy Klaassen

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Lahey

7 Nisan 2023, 11:00 +03 Güncelleme bir saat önce

Hollanda’da Futbol Federasyonu (KNVB), Feyenoord ve Ajax takımları arasında oynanan kupa derbisinde Ajax oyuncusu Davy Klaassen'ın çakmakla yaralanması üzerine, stadyumlarda önlemleri sıkılaştırıldı. Sahaya, futbolcu ya da hakemlere isabet eden yabancı madde atılması durumunda maç derhal tatil edilecek.

Çarşamba akşamı Rotterdam’daki De Kuip Stadyumu’nda oynanan Hollanda Kupası yarı final maçında Klaassen, Feyenoord tribünlerinden atılan bir çakmağın kafasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Yaklaşık yarım saat ara verilen karşılaşma, Klaassen’in, “şiddete prim vermemek için” sahaya dönmesi üzerine devam etmişti.

Hollanda Futbol Federasyonu, kupa derbisinin ardından, benzer olayların tekrar yaşanmaması için, ivedilikle stadyumlarda kuralların sıkıştırılmasını kararlaştırdı.

KNVB’nin aldığı karar uyarınca, futbol karşılaşması sırasında seyircinin, bir oyuncu veya hakeme isabet eden yabancı madde atması durumunda maç derhal iptal edilecek.

Sahaya hiç kimseye çarpmayan yabancı cisim atılması halinde, maç geçici olarak durdurulacak, oyuncular ve hakemler soyunma odalarına gidecek.

Maç tekrar başladıktan sonra ikinci kez sahaya yabancı madde atılması durumunda ise, maç kalıcı olarak durdurulacak.

Sahaya seyircilerin girmesi durumunda da benzer uygulamalar geçerli olacak.

Sahaya giren birinin hakem ya da futbolculara saldırması halinde maç derhal tatil edilecek.

Futbolcu ya da hakemlere temas olmadan sadece sahaya girilmesi durumunda ise, maç geçici olarak durdurulacak.

Soyunma odasına giden futbolcu ve hakemlerin yeniden sahaya dönmesinden sonra benzer bir durumun meydana gelmesi halinde ise, maç kalıcı olarak durdurulacak.

KNVB Futbol Direktörü Marianne van Leeuwen, bu önlemlerle, potansiyel faillerin sahadaki oyuncu ve hakemlere saldırmasını önlemeyi umduklarını söyledi.

Bunun için, belediyeler, savcılık ve polisle işbirliği yaptıklarını vurgulayan van Leeuwen, “Saha kutsaldır. Sahadaki oyuncular ve diğer herkes işlerini her zaman güvenli bir şekilde yapabilmelidir" dedi.

Feyenoord taraftarı gözaltına alınmıştı

Çarşamba akşamı Davy Klaassen’a çakmak atan 32 yaşındaki Feyenoord taraftarı kısa süre içinde tribünde gözaltına alınmıştı.

Feyenoord kulübü, Ajax maçı sırasında taşkınlık yapan 25 taraftarın belirlendiğini ve gerekli cezanın verileceğini bildirdi.