Çanakkale’deki yangın yüzünden altı köy tahliye edildi

Kaynak, CENK KOLÇAK

22 Ağustos 2023, 22:16 +03 Güncelleme 9 dakika önce

Çanakkale'nin Damyeri mevkisinde çıkan orman yangınına yoğun müdahale devam ediyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki altı köyün tahliye edildiği, üç köydeki vatandaşların da tahliyelerinin sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınında dört kişinin dumandan etkilendiğini ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan Çanakkale merkezde yaşayan bölge sakinleri, endişe içinde yangını izlediklerini söyledi.

Kepez mevkiinde yaşayan Cenk Kolçak, günlerdir süren şiddetli rüzgarla birlikte yangının hızla yayıldığını belirtti.

Yanan bölgeyle aralarında yalnızca bir otoyolun olduğunu belirten Kolçak şöyle devam etti:

"Yangın, üniversitenin ve devlet hastanesinin olduğu bölgeye çok yakın. Biz yolun hemen altındayız. Ama yolun üst tarafındaki köyleri tahliye ettiler."

'Cehennem gibi, hava çok sıcak'

Çanakkale'nin merkezinde yaşayan Murat Meriç, bulundukları bölgenin tehdit altında olmadığını ancak yaşananları kaygıyla izlediklerini dile getirdi.

"Her yer helikopter" diyen Meriç, "Rüzgar çok acayip. Her an her şey olabilir diye bekliyoruz. Cehennem gibi. Rüzgara rağmen hava çok sıcak" diye konuştu.

Kaynak, DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamasına göre yangın yüzünden durdurulan Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildiği belirtilmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde başlayan yangının, “birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettiklerini” aktardı.

Rüzgar yüzünden yangının hızla yayıldığını kaydeden Yumaklı şu sözleri kaydetti:

“Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine neden olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu.”

“Sevindirici tarafı Çanakkale şehir merkezimizi teyit geçer bir halde ilerliyor rüzgarın yönü itibariyle. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız.”

En kötü senaryoya göre hazırlık yapıldığını belirten Yumaklı, henüz bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Söndürme çalışmaları kapsamında AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden çok sayıda personel ile 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinelerinin görev yaptığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya göre bugün 29 yangın çıktı.

Bunlardan 26'sı söndürüldü.