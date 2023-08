Çanakkale’deki yangın yüzünden altı köy tahliye edildi

'Cehennem gibi, hava çok sıcak'

"Her yer helikopter" diyen Meriç, "Rüzgar çok acayip. Her an her şey olabilir diye bekliyoruz. Cehennem gibi. Rüzgara rağmen hava çok sıcak" diye konuştu.