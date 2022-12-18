Çinli yetkili: Bu kış ülkede beklenen üç Covid dalgasından ilkini yaşıyoruz

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Çin'de Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle artacak seyahatlerin yeni Covid dalgasına yol açması bekleniyor

bir saat önce

Çin'de üst düzey bir sağlık yetkilisi, ülkede bu kış beklenen üç Covid enfeksiyonu dalgasından ilkinin yaşanmakta olduğunu söyledi.

Aralık ayı başlarında en ciddi kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana Çin'deki vakalarda artış görülüyor.

Son resmi rakamlar günlük yeni vaka sayısının nispeten düşük olduğunu gösterse de, bunun Covid testlerindeki azalmadan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Hükümet Pazar günü sadece 2,097 yeni vaka bildirdi.

Epidemiyolog (salgın hastalıklar uzmanı) Wu Zunyou, enfeksiyonlardaki mevcut artışın Ocak ortasına kadar devam edeceğini, ikinci dalganın ise Ocak ayında 21 Ocak'ta başlayan ve bir hafta sürecek olan Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında yapılacak toplu seyahatlerle tetikleneceğini söyledi. Bu dönemde milyonlarca insan genellikle tatillerini aileleriyle geçirmek için seyahat ediyor.

Dr. Wu, vakalardaki üçüncü artışın Şubat sonundan Mart ortasına kadar devam edeceğini ve bunun da tatil sonrası işe dönüşlerle tetikleneceğini söyledi.

Cumartesi günü düzenlenen bir konferansta konuşan Dr. Wu, mevcut aşılama seviyelerinin artışlara karşı belirli bir koruma sağladığını ve ağır vaka sayısında düşüşe neden olduğunu vurguladı.

Çin, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının tamamen aşılandığını söylüyor. Ancak 80 yaş ve üzeri kişilerin yarısından azı üç doz aşı olmuş durumda. Yaşlıların Covid'I ağır geçirme olasılığı daha yüksek.

Çin, kendi geliştirdiği Covid aşılarını kullanıyor. Bu aşılarınsa dünyanın geri kalanında kullanılan mRNA aşılarından daha az etkili olduğu biliniyor.

ABD merkezli bir araştırma enstitüsü Çin'de 2023 yılında bir milyondan fazla insanın Covid nedeniyle ölebileceğine dair tahminlerde bulundu.

Hükümet, sıfır Covid politikasına karşı kitlesel protestoların ardından, kısıtlamaların kaldırıldığı 7 Aralık'tan bu yana resmi olarak herhangi bir Covid ölümü bildirmedi. Ülkede herhangi bir bölgede Covid vakası saptanması halinde yapılan toplu testlerine de son verildi.

Ancak, Pekin'de Covid bağlantılı ölümlerin görüldüğüne dair anlatımlar içeren haberlere rastlanıyor.

Pekin ve diğer şehirlerdeki hastanelerin, temel hizmetleri de etkileyen bu artışla başa çıkmakta zorlandığı belirtiliyor.