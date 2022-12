Bütün zamanların en iyi filmi unvanı ilk kez bir kadın yönetmenin eserine verildi

bir saat önce

Britanya Sinematek Enstitüsü'nün Sight and Sound dergisinin on yılda bir sinema eleştirmenleri ve uzmanları arasında yaptığı beyaz perdenin en iyileri yoklamasında, bütün zamanların en iyi filmi seçilen "Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles" 1975 yılında yönetmen Chantal Akerman tarafından çekilmişti.

Sight and Sound değerlendirmesine katılan uzmanlardan film eleştirmeni-sinema yazarı Lillian Crawford, Jeanne Dielman'ın feminist sinema açısından "temel metinler" adasında olduğunu söylüyor.

Britanya Sinematek Enstitüsü'nün Sight and Sound dergisi, bütün zamanların en iyi filmi değerlendirmesini 1952 yılından bu yana her on yılda bir yapıyor.