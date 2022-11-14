Altılı Masa toplantısı: BTP'nin katılım isteği kabul görmedi, başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket edilecek

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, BBC Türkçe



Bildirdiği yer Ankara

bir saat önce

Kaynak, altilimasa.biz Fotoğraf altı yazısı, A﻿ltılı Masa - 14 Kasım toplantısı

Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri, yaklaşık 8 saat süren toplantıda,“masanın genişlemesi” ve başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusunda tutumunu netleştirdi. Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) masaya katılım talebi kabul görmedi ve “Altılı Masa” olarak yola devam edileceği mesajı verildi.

AKP’nin başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa değişikliği girişimi konusunda Altılı Masa’nın ortak hareket etmesi, ancak bu konudaki anayasa değişikliği teklifi görülmeden, “destek ya da ret” gibi bir tutum alınmaması benimsendi.

Altılı Masa’nın “güçlendirilmiş parlamenter sistem” hedefiyle gündeme getireceği anayasa değişikliği paketi önerisinin 28 Kasım’da açıklanması kararlaştırıldı. Paketi liderler toplu halde açıklayabilir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya geldi.

Toplantı başladığı saatlede, siyasi partilerin sosyal medya hesaplarından, “Türkiye için hemen demokrasi” etiketiyle liderlerin görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Toplantı başladıktan kısa süre sonra ise 6 liderin imzasıyla İstiklal Caddesi saldırısını kınayan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz” görüşüne yer verildi.

Saldırı, daha toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamayla da kınandı.

Liderler 15 günde bir toplanacak , anayasa paketini liderler açıklayabilir

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, çalışmaların hızlandırılması için Altılı Masa’nın, çok olağanüstü bir gelişme olmadıkça 15 günde bir toplanması kararlaştırıldı.

Bir sonraki toplantı 28 Kasım’da DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde yapılacak.

Bugünkü görüşmede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş doğrultusunda yapılacak olan anayasa değişikliği paketinin nasıl açıklanması gerektiği masaya geldi.

Bu konuda kesin bir karar alınmamakla birlikte, anayasa paketini liderlerin açıklaması yönünde eğilim oluştu.

Kesin kararın, 28 Kasım’daki görüşmede verilmesi bekleniyor.

BTP’nin talebi kabul görmedi

Toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, BTP’nin Altılı Masa’ya dahil olma talebini de iletti. Ancak liderlerin büyük bölümü, Altılı Masa’nın 12 Şubat’tan bu yana önemli bir yol aldığını ve böyle devam edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada da, BTP’yi “incitmeyecek” bir dil kullanılması kararlaştırıldı ve parti ismi anmadan, yola “Altılı Masa” ile devam edileceği belirtildi:

“Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022’de tarihi bir ilke imza attık, belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraberce çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.”

Altılı Masa’dan yapılan ortak açıklama sonrası BTP lideri Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Baş, futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ait bir fotoğrafı “Sakin” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

B﻿aş bu paylaşımı sonrası "Gençleri iyi tanıyın, kafalarına bir şey koydukları zaman yaparlar. Biz yine de iktidarın seçimi kazanamaması için elimizden geleni yapacağız" mesajını içeren bir paylaşım daha yaptı.

Başörtüsü: Önce teklif beklenecek

Toplantıda, AKP’nin başörtüsü ve “ailenin korunması”na ilişkin Anayasa değişikliği girişimi gündeme geldi.

İktidarın seçime giderken, başörtüsü ve ailenin korunması başlıkları üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığı değerlendirmesi yapıldı ve buna izin verilmemesi gerektiği üzerinde fikir birliğine varıldı.

AKP’nin henüz Meclis’e bir anayasa teklifi sunmadığı için destek verip vermeme konusunda net bir karar alınmadı. Ancak liderler, AKP ve MHP’nin anayasa değişikliği teklifini sunmasından sonra, ortak tutum belirleme noktasında uzlaştı.

AKP’nin, sadece başörtüsü ile ilgili bir teklif vermesi halinde destek verilebileceği değerlendirilirken, aile ile ilgili 42. Maddeyle birlikte Meclis’e sunması halinde destek verilmemesi eğilimi oluştuğu öğrenildi. Ancak liderler nihai kararı, AKP’nin teklifini Meclis’e sunmasından sonra alacaklar.

“Siyasi kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz”

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği konusunda iktidarın tutumu eleştirilirken, “…kamuoyunun açıkça bilmesini isteriz ki, temel hak ve özgürlüklerin siyasi bir kavga konusu olmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Altılı Masa’nın bu konudaki tutumuna ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

“Anayasayı ve hukuk devletini yok sayan ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini kendi tasarrufunda gören bir iktidarın vaatlerinin kimseye güven veremeyeceğinin bilincindeyiz. Bizler Anayasayı, temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz. Yarının Türkiye’sinde hiç kimse düşüncesinden ve inancından, özellikle hiçbir kadın kıyafetinden ve giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacaktır.

"Bizler, toplumun bir kesimini siyasi rehine gibi kendi saflarında tutmaya ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasıyla tehdit etmeye kalkışan bu çarpık siyasi anlayışa son vereceğiz. Sansür yasasıyla gerçeği dahi kendi tekeline almaya çalışan, basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören, demokrasinin nefes borusu olan düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu otoriter yönetim anlayışına hep birlikte son vereceğiz.”

28 Kasım’da paylaşılacak

Ortak açıklamada, “iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma” politikalarına karşı, yarının “özgür ve demokratik Türkiyesi” için birlik ve uzlaşı içinde çalışmalara kararlılıkla devam edildiği ifade edildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritasının, en kısa sürede tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtilen açıklamada, “Altılı Masa olarak kurduğumuz Ortak Çalışma Grubu, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir” denildi.

Açıklamada, 6 partinin temsilcilerinden oluşan ortak çalışma grubunun 9 ana başlıktan oluşan temel politika alanlarında önemli ilerleme kaydettiği belirtildi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasa değişikliklerinin “kodifikasyonunu” tamamladığının altı çizildi.

“Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık” denildi.

İletişim komisyonunun, ortak komisyon rapor ve çalışmalarını kamuoyuna güçlü şekilde duyuracağı belirtilen açıklamada, Altılı Masa’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem ve anayasa çalışmasını kamuoyuna daha iyi anlatabilmesi için de ülke genelinde ortak programlar yapılacağı ifade edildi.

Ayırca, Altılı Masa’nın çalışmalarının kamuoyu tarafından “www.altilimasa.biz” isimli web izlenebileceği duyuruldu. Açıklamadan sonra da bu web sitesi yayına girdi.

Kaynak, altilimasa.biz Fotoğraf altı yazısı, altilimasa.biz isimli web sitesi de yayına girdi

İktidarın ekonomi politikalarına eleştir i

Güncel ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği toplatıda, iktidarın ekonomi politikaları eleştirildi:

“Gerçekçi ve güven duyulan adımlarla sorunları kalıcı biçimde çözmek yerine gerçekleri gizleme peşinde olan iktidar, ülkemizi tarihin en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Gıda, enerji, barınma, öğrenci, çocuk, emekli ve çalışan yoksulluğu görülmemiş derecede derinleşmiş ve yaygınlaşmıştır.

“Kur Korumalı Mevduat, arka kapı döviz satışları, döviz cinsi borçlanma ve garantiler gibi uygulamalar haksız gelir ve servet transferini körüklemekte, gelir dağılımı her geçen gün daha da bozulmakta ve orta direk yok olmaktadır. Altılı Masa olarak bu adaletsiz ve çarpık düzene son verecek; enflasyonun tek haneye indirildiği, alım gücünün yükseltildiği, insan onuruna yaraşır gelir sağlayan istihdam artışlarının gerçekleştirildiği, yoksulluğun ortadan kaldırıldığı, sosyal adaletin sağlanarak toplumun tüm kesimlerinin refahtan adil bir şekilde pay aldığı kapsayıcı bir ekonomi inşa edeceğiz.”

“Altılı Masa’nın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak”

Toplantıda Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleceği konusunun gündeme gelmediği, ancak geçiş süreci, temel politikaların netleşmesinden sonra ele alınabileceği değerlendirildi.

Ortak açıklamada ise bir kez daha “ortak aday” vurgusu yapıldı: