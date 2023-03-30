Finlandiya’nın NATO üyesi olması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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31 Mart 2023, 00:42 +03 Güncelleme 47 dakika önce

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve güvenli yapacak" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadesini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, "Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız" açıklamasında bulundu.

Macaristan Parlamentosu da Finlandiya’nın NATO üyeliğini hafta başında onaylamıştı.

Böylece Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusunun hayata geçebilmesi için sadece Türkiye’nin onayı geriye kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini 17 Mart’ta açıklamıştı.

Fin liderden İsveç’in de üyeliğinin tanınması için çağrı

Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile düzenlediği basın toplantısında, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük" demişti.

Erdoğan, Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'i ise, "teröristlere kucak açmakla" suçlamıştı.

Erdoğan’a teşekkür eden Niinistö, "Bir komşumuz da var, İsveç. Kendileri iyi insanlar, iyi bir halk. Finlandiya'nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz" demişti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali sonrası, uzun süredir devam ettirdikleri tarafsızlık politikasından vazgeçmiş, Mayıs 2022’de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

İki ülke, Temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesine kadar ittifaka üye olmak niyetinde.

Bunun için ittifaka üye 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekiyor.