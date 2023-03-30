Finlandiya’nın NATO üyesi olması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Kaynak, Getty Images

31 Mart 2023, 00:42 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve güvenli yapacak" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadesini kullandı.