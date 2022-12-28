Gerekçeli karar: ‘İmamoğlu Soylu’nun seviyesine inmeyeceğini söylediği için ahmak kelimesini YSK’ye söylediği açık’

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28 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Mahkeme, İmamoğlu’nun “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” dediği açıklama sırasında Süleyman Soylu’nun seviyesine inmeyeceğini ve ona yanıt vermeyeceğini söylediğini, bu yüzden ahmak ifadesiyle Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) kast ettiğinin açık olduğunu kararlaştırdı.

İmamoğlu’nun avukatları hem bu açıklamanın Süleyman Soylu’nun İmamoğlu’na ahmak demesine yanıt olduğunu hem de ahmak kelimesinin hakaret olmadığını savunuyordu.

Mahkeme iki savunmayı da reddetti.

Gerekçeli kararda şu cümle yer aldı:

“Sanık basın mensuplarına, vermiş olduğu demeçte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karsı cevap vermekte, ancak bu cevap içerisinde, 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ile uğraşacağına bu hususa odaklanması gerektiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seviyesine inmeyeceğini ve onun kendisi hakkında söylediklerine de onun seviyesine inerek cevap vermeyeceğini, daha öncede onun seviyesine inmediğini, yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ahmak demesine rağmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seviyesine inip ona cevap vermeyeceğini açıkça belirtmiş ve buradan da anlaşılmakta ‘31 Mart seçimini iptal edenler ahmaktır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce oraya odaklansın’ derken sanığın kastının, seçimi iptal eden Yüksek Seçim Kurulu ve üyeleri olduğu açıktır.”

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, ahmak sözcüğü hakkında bugüne kadar bir Yargıtay içtihadı bulunmadığını fakat eş anlamlı kelimelerinin hakaret sayılması yönünde bir içtihat bulunduğu da aktarıldı.

Mahkeme, İmamoğlu’nun para cezası yerine hapisle ve üst sınıra yakın bir şekilde cezalandırılmasının nedeni olarak “sanığın kişiliği, suçun isleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zamanı” gösterdi.

İmamoğlu'na verilen hakaret cezasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 153. maddesi, adli para cezası veya 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İmamoğlu'na verilen ceza 1,5 yıldı.