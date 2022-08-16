Bir hafta içinde ikinci kez yaşandı: Hollanda’da yolculara uçak kazası fotoğrafı gönderen kişi gözaltına alındı

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33 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

Hollanda’da, bir hafta içinde ikinci kez uçuş öncesi AirDrop uygulaması aracılığıyla yolcular ve pilotlara uçak kazası fotoğrafları gönderen bir kişi gözaltına alındı.

Rotterdam Havalimanı’ndan sonra Amsterdam Schipol Havalimanı’nda da, kalkış öncesi yolcu ve mürettebata uçak kazası fotoğrafları gönderen bir kişi, uçaktan indirildi.

Geçen Çarşamba günü Rotterdam’dan Hırvatistan’a giden Transavia Hava Yolları’na ait uçağın yolcu ve mürettebatın telefonlarına, kalkıştan hemen önce kaza fotoğrafları gönderilmişti.

Akıllı telefonlarda, yakınlardaki kişilerle görüntü paylaşımı sağlayan AirDrop uygulaması aracılığıyla kaza fotoğrafları gönderildiği belirlenen 18 yaşındaki Hollandalı yolcu, uçaktan indirilerek gözaltına alınmıştı.

Havayolu şirketi Transavia, bunu bir bomba tehdidi olarak değerlendirdi.

Aynı olay bu kez Cumartesi gecesi Amsterdam’daki Schipol Havalimanı’nda yaşandı.

Amsterdam- Dubai seferini yapmaya hazırlanan bir uçağın yolcu ve mürettebatının telefonlarına, kaza fotoğrafları gönderildi.

Fotoğrafları gönderdiği belirlenen kişi, güvenlik güçlerince gözaltına alınarak, uçaktan indirildi.

Havaalanı güvenliğinden sorumlu Hollanda Kraliyet Özel Birlikleri (Marechaussee) olası bir tehdit nedeniyle savcılıkla ortaklaşa bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Çarşamba günü Rotterdam’da gözaltına alınan 18 yaşındaki yolcu, sorgusunda fotoğrafları şaka amaçlı paylaştığını söyledi.

Bu yolcu, Transavia Hava Yolları’nın kara listesine alındı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu havayoluna ait hiçbir uçağa alınmayacak.

Hollanda’daki mahremiyet yasası gereği, kapsamlı bir kara liste uygulanamıyor. Bu nedenle, uçak kazası fotoğrafları paylaşan kişiler, Transavia dışındaki hava yolu şirketleri ile uçmaya devam edecek.