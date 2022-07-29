İran İnsan Hakları Örgütü: Ülkede bir günde 3 kadın, geçen hafta 32 kişi idam edildi

29 Temmuz 2022, 12:28 +03 Güncelleme 42 dakika önce

Leo Sands, BBC News

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Londra'da 2020 yılında İran'daki idamlar protesto edilmişti.

İran İnsan Hakları Örgütü, ülkede geçen hafta 32 kişinin idam edildiğini açıkladı. Örgüt İran'da ayrıca Çarşamba günü de, eşlerini öldüren 3 kadının ölüm cezalarının infaz edildiğini duyurdu.

İdam edilen üç kadından biri, 15 yaşındayken evlendirilmiş bir çocuk gelin olan Soheila Abadi. Abadi, 10 yıl boyunca evli olduğu eşini, "aile içi tartışma" nedeniyle öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre İran'da 2022'nin ilk 6 ayında 250'den fazla kişi idam edildi ve bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla arttı.

İnsan hakları kuruluşları ayrıca İran'da diğer tüm ülkelerden çok daha fazla kadının idam edildiğini bildiriyor. İran'da kadınlardan ölüm cezasına çarptırılanların çoğu eşlerini öldürenler.

Aktivistler, İran'da "aile içi şiddet" suçlamalarının çoğu kez dikkate alınmadığını söylüyor.

İran yetkilileri her idamı resmi olarak açıklamadığı için net rakamlara ulaşılamıyor.

Nisan ayında İran İnsan Hakları Örgütü ve İdam Cezasına Karşı Birlik Örgütü (ECPM) tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, resmi veriler dünyada geçtiğimiz yılki idamların yüzde 16,5'inin İran'da gerçekleştiğini gösteriyor.

İnsan hakları kuruluşları, İran'da bazı idamların toplu şekilde infaz edildiğini de belirtiyor.

İstatistiklerde idam edilenlerin sayısında etnik azınlıkların fazla olması da dikkat çekiyor.