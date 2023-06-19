İsveç: Rusya’nın saldırma ihtimalini göz ardı edemeyiz

Kaynak, Reuters

19 Haziran 2023, 03:15 +03 Güncelleme bir saat önce

İsveç parlamentosunun savunma komitesi, Rus ordusunun İsveç’e saldırma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği görüşünde.

Reuters’ın İsveç devlet televizyonu SVT’ye atıf yaptığı haberinde Pazartesi yayımlanması planlanan raporda, Rus ordusunun Ukrayna işgaliyle meşgul olduğu vurgulansa da İsveç’e de başka çeşit askeri saldırılar gerçekleştirebileceği ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtildi.

SVT, çeşitli kaynaklara atıfta bulunduğu haberinde raporda, “Rusya’nın askeri güç kullanmak için eşiğini düşürdüğü, yüksek bir askeri ve siyasi iştihanın bulunduğu” ifadesinin yer aldığını aktardı.

Rusya’nın “hava güçleri, donanma, uzun menzilli ya da nükleer silahlar ile İsveç’e saldırma ihtimalinin” halen bulunduğu öne sürüldü.

Raporda ülkenin yeni savunma doktrinine yer veriliyor. Buna göre eskiden olduğu gibi diğer İskandinav ülkeleri ve AB ile güçlü ilişkiler yerine NATO üyeliğinin temel alındığı görüldü.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Finlandiya, Nisan ayında NATO'ya katılırken, İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle onaylanmadı.

Türkiye ve Macaristan’ın İsveç’in ittifaka katılımını 11-12 Temmuz'da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi onaylaması bekleniyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyeliği için gerekli tüm kriterleri yerine getirdiklerini söyleyerek Türkiye ve Macaristan'a üyeliklerini onaylama çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığını açıkladığı basın toplantısında, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük" demiş, İsveç'i ise "teröristlere kucak açmakla" suçlamıştı.