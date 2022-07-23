Hollanda, tehdit edilen bilim insanlarını korumak için harekete geçiyor

37 dakika önce

Yusuf Özkan, Lahey

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Hollanda hükümeti, özellikle koronavirüs salgını döneminde, aşı karşıtları ve virüs inkarcılarının tepkisine neden olanlar başta olmak üzere, tehdit altındaki bilin insanları için daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması için harakete geçiyor.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Robbert Dijkgraaf, bu amaçla sonbahardan itibaren bir yardım hattı oluşturulacağını açıkladı.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) Başkanı Jaap van Dissel başta olmak üzere, salgın yönetiminde yer alan bazı bilim insanları, sık sık tehditle karşılaşıyor.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü (NCTV) Analizi başkan Yardımcısı Nikki Sterkenburg da, özellikle aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) tarafından eleştirilmesinin ardından, sosyal medyada hedef haline geldi.

Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Dijkgraaf, bilim insanlarının tehdit edilmesinin “can yakıcı” olduğunu belirterek, saldırıya uğrayan bilim insanları için koruma sağlanacağını vurguladı.

"Maalesef bu konuda daha fazla önlem almamız gerekiyor" diyen Hollandalı bakan, sonbahardan itibaren bu konuda somut adımlar atılacağını bildirdi.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesine konuşan Dijkgraaf’ın verdiği bilgiye göre, Hollanda Üniversiteler Birliği (UNL), tehdit altındaki bilim insanlarının başvuru yapabilmesi için “sciencesafe.nl” adlı internet sitesi hazırlıyor.

Bakan Dijkgraaf ‘a göre, sonbaharda açılacak site ve ilgili yardımcı altyapı, saldırıya uğrayan bilim insanları için koruma sağlamaya katkıda bulunacak.

Hollanda’da daha önce de, baskı altındaki medya mensuplarının korunması amacıyla, bir güvenli basın hattı oluşturulmuştu.

Benzer uygulama şimdi tehdit altındaki bilim insanları için hayata geçirilecek.

Ayrıca hükümet, bilim insanlarına nasıl daha güvenli bir çalışma ortamı sunulabileceği konusunda daha fazla araştırma ve çalışma yapmak istiyor.

Bu konuyu Avrupa bağlamında ve küresel ölçekte de gündeme getireceğinin altını çizen Dijkgraaf, "Dünyanın her yerindeki bilim insanlarının tehdit altında olduğunu görüyorum. Bilim insanları işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeli ve bunu toplumla tartışmaktan çekinmemelidir" dedi.

Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de bilim insanları ve medyada yer alan diğer uzmanlar için daha iyi koruma sağlanması gerektiğini açıkladı.

Enstitünün 2021 yılına ilişkin yıllık raporunda, kamusal tartışmalara katılımın giderek daha güvensiz hale geldiği vurgulandı.

Yüksek öğrenim bilim sitesi “ScienceGuide”tarafından geçen yıl yapılan bir araştırma, bilim insanlarının yüzde 43'ünün son 5 yıl içinde kamuoyu önüne çıktıktan sonra tehdit edildiğini, sözlü olarak ya da başka şekilde olarak taciz edildiğini ortaya koydu.