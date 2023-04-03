TİP'in seçime kendi listesiyle girme kararı, Emek ve Özgürlük İttifakı içinde tartışmalara neden oldu

Kaynak, TİP

bir saat önce

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın mensubu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) 14 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimine, en az 41 ilde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla gireceğini açıkladı.

Bu karar, başta Halkların Demokratik Partisi’nde (HDP) olmak üzere Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan bazı siyasetçiler tarafından eleştiriliyor.

Cezaevinde bulunan Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bugün Yeni Yaşam gazetesi için kaleme aldığı yazıda, ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir aday çıkarmadığını hatırlattı ve “Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı değildir” dedi.

Demirtaş’tan Yeşil Sol Parti çağrısı

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da adına kullanılan Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye’nin tüm sosyalistlerini, tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise ılımlı bir yaklaşım sergiledi ve “Önemli olan sorunları yoldaşlık ve ortak mücadele çerçevesinde çözüme kavuşturmak ve en yüksek başarıyı elde edecek formülleri oluşturmaktır. Kimsenin karamsarlığa ve kaygıya düşmesine gerek yok” dedi.

İttifak, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşuyor.

Hakkında açılan kapatma davası nedeniyle seçime Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile birlikte girecek olan HDP, daha fazla milletvekili çıkarma olasılığını yüksek gördüğü için tek liste seçeneği fikri etrafında birleşiyor. TİP ise HDP’nin veya Yeşil Sol Parti’nin milletvekili çıkarma olasılığının düşük olduğu bazı seçim çevrelerinde kendi adı ve adaylarıyla seçime gireceğini söylüyor.

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak

Baş: Partimiz milletvekili çıkarma potansiyeli gördüğü illerde seçimlere katılacak

Tüm bu tartışmaların ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yazılı bir açıklama yaptı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın çıkarlarını önceliklendirdiklerini söyleyen Baş, “Geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da ülkemizin mevcut karanlıktan kurtulmasını zora sokan ve ittifakımızın kazandığı mevzileri riske atan tutum ve girişimlerden uzak duruyoruz” dedi.

Partisinin, kendi programı, örgütü ve siyasal hedefleri olan bağımsız bir parti olduğunu vurgulayan Baş, kararların kendi kurullarında alındığını ve ittifak mensuplarıyla da açıkça müzakere edildiğini söyledi.

TİP’in, Yeşil ve Sol Parti listelerinden sayı, sıra, kontenjan gibi herhangi bir talebi olmadığını aktaran Baş, parti yetkili kurullarının bugüne kadar şu kararları aldığını belirtti:

“Partimizin Yeşil ve Sol Parti’nin herhangi bir ilden çekilmesi yönünde talebi olmamıştır.

“Partimiz, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’ın da dahil olduğu bir dizi ilde seçime girmeyeceğini müttefikleriyle paylaşmıştır.

“Partimiz, iki partinin seçime girmesi halinde milletvekili çıkarma şansının taraflar için riskli olduğu Aydın, Bursa ve İzmir’in birer bölgesi, Kocaeli ve Manisa’da seçime girmeme ve Yeşil ve Sol Parti’ye oy çağrısı yapma eğilimini müttefikleriyle paylaşmıştır.

“Partimiz, yasalar gereği seçime katılmak zorunda olduğu en az 41 ilin belirlenmesinde de sadece Yeşil ve Sol Parti’ye değil, diğer muhalefet güçlerine de zarar vermemeyi esas almıştır.

“Bu iller ve seçim bölgeleri dışında kalan bölgeler için hem ülkemizin hem de Emek ve Özgürlük İttifakı’nın çıkarlarını azamileştiren ve müttefiklerin birbirine zarar vermeyeceği formüller titizlikle çalışılmaktadır. Emin olunmalı ki, partimiz yalnızca milletvekili çıkarma potansiyeli gördüğü illerde, ittifakımıza ve hatta muhalefetin hiçbir bölmesine zarar vermemeyi esas alan bir yaklaşımla seçimlere katılacaktır.”

HDP, ayrı listeye neden karşı çıkıyor?

Kaynak, TİP

İttifakta yer alsın ya da yer almasın siyasi partilerin seçime katılabilmesi için, toplam il sayısının yarısından bir fazla, yani 41 ilde seçime girmesi gerekiyor.

Bu da kendi listesiyle seçimlere girme fikrine sahip TİP’in en az 41 ilde aday çıkarması demek.

Türkiye’de yüzde 7’lik seçim barajı uygulanıyor.

Herhangi bir ittifakın bu oy oranını yakalaması, içinde bulunan tüm siyasi partilerin barajı geçmesi anlamına geliyor.

Partilerin milletvekili çıkarması için ittifakının aldığı toplam oya değil kendi aldıkları oya bakılacak.

Ancak siyasi partilerin, illerde milletvekili çıkaracak oranda oy kazanamaması, aldığı oy miktarının ittifak hanesine de yazılamaması riskini beraberinde getiriyor.

Bir anlamda da yeterli oyu alamayan siyasi partilerin aldığı oy boşa gidiyor.

HDP çevreleri ise 14 Mayıs seçimlerinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, hiçbir oyun boşa gitmemesini istiyor.

TİP ise İstanbul, Ankara ve İzmir’in bazı seçim bölgeleri ile bazı şehirlerde milletvekili çıkarmak için yeterli oyu alabileceği görüşünde.

Seçimde yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partiler, Hazine yardımından yararlanmaya da hak kazanıyor.