Rusya Güvenlik Konseyi Üyesi Medvedev: Ukrayna işgali kutsal bir savaş

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Üyesi Dmitri Medvedev, Ukrayna işgalinin "şeytana karşı yürütülen kutsal bir savaş" olduğunu ve Moskova'nın tüm düşmanlarını "sonsuz ateşlerin içine sürebileceğini" söyledi.

2﻿008-2012 yılları arasında Rusya'nın Devlet Başkanlığı görevini de üstlenmiş Medvedev, 4 Kasım Rusya Ulusal Birlik Günü için bugün konuşma yaptı.

M﻿edvedev, Ukraynalıları "çılgın Nazi uyuşturucu bağımlıları" olarak niteledi ve Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkelerin "çenelerinden salyalar akacak kadar yozlaşmış olduğunu" söyledi.

Ukrayna ve Batılı ülkeler ise defalarca kez Ukrayna'nın faşistler tarafından yönetildiğine dair iddiaları yalanladı.

Rusya liderleri, Rus ordusunun Ukrayna'da yaşadığı kayıpların ardından çok daha sık bir şekilde yaşanan çatışmayı dini ifadeler kullanarak anlatmaya başladı.

Savaşın başlangıcından bu yana Medvedev'in de söylemleri giderek şiddetlendi.

B﻿ugün yaptığı konuşmada eski devlet başkanı, "şeytanın silahının karmaşık yalanlar, Rusya'nın silahının ise gerçekler" olduğunu söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre M﻿edvedev, "İşte bu nedenle biz haklıyız. Bu yüzden zafer bizim olacak. Mutlu tatiller" diye sözlerine devam etti.

'﻿Görevimiz cehennimin en büyük hükümdarını durdurmak'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcı olan 24 Şubat'tan bu yana savaş bölgelerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Savaşın 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana Batı ile en büyük yüzleşmeyi tetiklediği ifade edildi.

A﻿merika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dünyada nükleer savaş riskinin o zamandan beri ilk kez bu kadar yükseldiğini söyledi.