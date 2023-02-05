Şili’de çıkan onlarca yangın yüzünden 23 kişi hayatını kaybetti

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5 Şubat 2023, 19:03 +03 Güncelleme bir saat önce

Şili’de çıkan onlarca yangın yüzünden en az 23 kişi hayatını kaybetti. Yaz mevsiminin yaşandığı Şili’de sıcak hava dalgası sebebiyle çıkan yangınlar yüzünden ülkenin bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi.

Reuters’ın haberine göre 1.100 kişi sığınaklara giderken 979 kişi yaralandı.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, düzenlediği basın toplantısında hava koşulları yüzünden yangınları söndürmenin zor olduğunu dile getirdi.

“İklim değişikliği yüzünden yangınlara açık bir ülke haline geliyoruz” diyen Bakan Toha, Cuma günü 76 yangının daha ortaya çıktığını belirtti, ayrıca hafta sonu da ülkede yeni yangınlar belirdi.

Şili’de sıcaklıklar 40 dereceyi geçmiş durumda.

Acil durumun ilan edildiği üç bölge olan Araucania, Biobio ve Nuble, üzüm, elma ve dutların yetiştiği çiftliklere ev sahipliği yapıyor.

Cuma günü bir acil durum helikopterinin düşmesi yüzünden bir pilot ve teknisyen hayatını kaybetti.

Acil durumun ilanıyla askerler ve ek kaynaklar doğal afetle mücadele için sevkedildi.

Yetkililere göre toplamda 40 bin hektarlık bir alan yandı.

Cuma günü yaz tatilini yarıda keserek yangın bölgelerine giden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, “bazı yangınların bilerek çıkarıldığına dair işaretlerin olabileceğini söyledi” ancak daha fazla detay vermedi.

Şilili yetkililer, İspanya, ABD, Arjantin, Ekvador, Brezilya ve Venezuela’nın itfaiye ve uçak göndermek konusunda yardım önerdiğini açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Şili'deki orman yangınlarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğunu belirtti.