Wagner lideri Prigojin'in içinde olduğu söylenen uçak Moskova'nın kuzeyinde düştü

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24 dakika önce

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojjin’in Rusya’da düşen bir uçakta olduğu bildiriliyor.

Uçağın yolcu listesinde dokuz kişinin daha bulunduğu açıklandı.

Rusya'nın TASS haber ajansı, uçağın Moskova'nın kuzeyindeki Tver Oblastı'nda düştüğünü bildiriyor.

İki Rus haber ajansı daha benzer haberleri paylaşıyor.

Prigojjin'in iki gün önce, Rusya'daki başarısız isyanından bu yana ilk kez görüntülü konuşma kaydı yayınladı.

Videoda Prigojin, Wagner'in maden aramanın yanı sıra İslamcı militanlar ve diğer suçlularla da savaştığını söylüyordu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, özel jet tipi uçakta üç mürettebat olduğunu açıkladı.

Uçağın düşüş anına ait olduğu iddia edilen farklı görüntüler paylaşılıyor.

Prigojin uzun süredir Rusya lideri Putin’in yakın bir müttefikiydi ve onun iktidarında zengin bir iş insanına ve sonra paralı asker patronuna dönüştü.

Wagner savaşçıları, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut’un geri alınması için aylardır süren savaşta büyük kayıplar verdi.

Prigojin, komuta kademesini cephane eksikliği nedeniyle suçladı ve sosyal medyada Ukrayna’daki Rus güçleri arasındaki bölünmeyi sergileyen küfürlü konuşmaları yayımlandı.

Prigojin'in ipleri kopardığı olayda, Ukrayna’daki adamlarının Rusya'nın füze saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

Bir ay önceki isyan girişimi

Prigojin, Haziran ayında sadece 24 saat süren isyana liderlik ettiğinden beri kamuoyu önünde çok az göründü.

Yaklaşık 5.000 Wagner askeri, Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentinin kontrolünü ele geçirmiş ve ordu liderliğini ortadan kaldırma amacıyla Moskova'ya doğru hareket etmişti.

Ancak Prigojin, Belarus lideri Alexander Lukaşenko'nun arabuluculuğunda Kremlin ile yapılan müzakerelerin ardından ilerleyişini durdurdu.

İsyanı sona erdirmeye yönelik bir anlaşma kapsamında Prigojin'e yönelik suçlamalar düşürüldü ve kendisine Belarus'a gitmesi teklif edildi.

Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında Ukrayna’daki savaşın gidişatı konusunda halkın gözü önünde bir çekişme yaşanmıştı. Prigojin, defalarca bakanlığı grubuna mühimmat sağlamamakla suçladı.

Prigojin, Wagner grubunu 2014 yılında kurduğunu söylüyor. Sabıka kaydı olan zengin bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin'e yemek hizmeti sağladığı için "Putin'in şefi" olarak anılıyor.

Wagner'in 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği düşünülüyor.

Ukrayna'daki savaştan önce Wagner'in tahminen 5.000 savaşçısı vardı; bunların çoğu Rusya'nın elit alaylarından ve özel kuvvetlerinden eski askerlerdi.