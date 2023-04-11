Erdoğan: AK Parti dünün ve bugünün değil, yarının da partisi

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18 dakika önce

AKP'nin bugün yapılan Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 Mayıs öncesi seçim beyannamesini açıkladı.

"Tarihin seyri bize AK Parti'nin sadece dünün ve bugünün değil yarının da partisi olduğuna işaret ediyor" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni restore ederek geliştireceklerini söyledi.

Konuşmasında depremin yol açtığı yıkıma da önemli yer ayıran Erdoğan 81 ilin tamamını afetlere dirençli şehirler haline getirmeyi vadetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeniden seçildikleri takdirde, ekonomide enflasyonu tek haneye düşüreceklerini, büyümede yüzde 5,5 hedefine odaklanacaklarını söyledi, memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarını 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde artırma sözü de verdi.

'Cumhurbaşkanlığı sistemini restore ederek geliştireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çeken bölümlerden biri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yapmayı düşündükleri değişikliğe ilişkindi.

Erdoğan seçildikleri takdirde, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz” diyerek anayasal ve yasal değişikliklere işaret etti ancak bu restorasyonun ne şekilde olacağı konusunda ipucu vermedi.

Erdoğan, konuşmasında daha önce belirleyip açıkladıkları hedeflerden bazılarına ulaşamadıklarını, bazı eksikliklerinin olduğunu kabul etti, "daha büyük reformlar" sözü verdi.

'Yeter söz milletin demek için biraradayız'

Erdoğan konuşmasında "Bir kez daha 'Yeter söz milletin' demek için biz bir aradayız. Bizim yeter dememiz Bay Bay Kemal’in yeter demesine benzemez. Hayatlarını bu mücadeleye adamış milletin adamlarının kiminin sonu darağacında bitmiş olsa da yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, kalkınma ateşi hiç sönmedi" diyerek 1960 yılında bir askeri darbe ile son bulan Demokrat Parti dönemine atıfta bulundu.

Erdoğan "Darbeciler süngüleriyle, bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndürmeyi başaramadı" diye konuştu.

"Bugün de 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar' diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız. Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikle Türkiye Yüzyılı’nın kapısını aralamak için buradayız" dedi.

'Depremlerin izini sileceğiz, 81 ilin tamamını afete dirençli hale getireceğiz'

Deprem felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken, diğer hiçbir yerdeki insanımız hayatını hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez" dedi ve ekledi:

"Devletimiz, şartların zorluğunu kısa sürede aşarak, tüm gücü, kurumları, personeli ve imkânlarıyla deprem bölgesinde vaziyet aldı. Bu tablo, devletin milleti için var olduğu gerçeğini, her bir insanımızın yüreğine tekrar işledi.

"Allah’ın izniyle, 6 Şubat depremlerinin izlerini de, 'kerim devlet' anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde, kısa sürede sileceğiz.

"Önümüzdeki dönemde önceliğimiz elbette, 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır.

"Allah’ın izniyle, 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak, afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız.

"Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeliyle, ülkemizin 81 ilinin tamamını, afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz.

Bütüncül risk yönetimiyle, ülkemizi sadece depreme karşı değil, her türlü afete, felakete, tehdide karşı, tüm boyutlarıyla hazırlayacağız. "

Ekonomi vaatleri: Enflasyon tek haneli rakamlara inecek

AKP'nin seçim beyannamesinde, yeniden seçildikleri takdirde, 2028’e kadarki dönemde, yeni bir ekonomi kadrosuyla ortalama yüzde 5,5’lik büyüme hedefine odaklanılacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün ekonomi alanındaki vaatlerini de şöyle sıraladı: