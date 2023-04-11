Erdoğan: AK Parti dünün ve bugünün değil, yarının da partisi
AKP'nin bugün yapılan Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 Mayıs öncesi seçim beyannamesini açıkladı.
"Tarihin seyri bize AK Parti'nin sadece dünün ve bugünün değil yarının da partisi olduğuna işaret ediyor" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni restore ederek geliştireceklerini söyledi.
Konuşmasında depremin yol açtığı yıkıma da önemli yer ayıran Erdoğan 81 ilin tamamını afetlere dirençli şehirler haline getirmeyi vadetti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeniden seçildikleri takdirde, ekonomide enflasyonu tek haneye düşüreceklerini, büyümede yüzde 5,5 hedefine odaklanacaklarını söyledi, memurların, işçilerin ve emeklilerin aylıklarını 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun üzerinde artırma sözü de verdi.
'Cumhurbaşkanlığı sistemini restore ederek geliştireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında en dikkat çeken bölümlerden biri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yapmayı düşündükleri değişikliğe ilişkindi.
Erdoğan seçildikleri takdirde, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz” diyerek anayasal ve yasal değişikliklere işaret etti ancak bu restorasyonun ne şekilde olacağı konusunda ipucu vermedi.
Erdoğan, konuşmasında daha önce belirleyip açıkladıkları hedeflerden bazılarına ulaşamadıklarını, bazı eksikliklerinin olduğunu kabul etti, "daha büyük reformlar" sözü verdi.
'Yeter söz milletin demek için biraradayız'
Erdoğan konuşmasında "Bir kez daha 'Yeter söz milletin' demek için biz bir aradayız. Bizim yeter dememiz Bay Bay Kemal’in yeter demesine benzemez. Hayatlarını bu mücadeleye adamış milletin adamlarının kiminin sonu darağacında bitmiş olsa da yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, kalkınma ateşi hiç sönmedi" diyerek 1960 yılında bir askeri darbe ile son bulan Demokrat Parti dönemine atıfta bulundu.
Erdoğan "Darbeciler süngüleriyle, bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndürmeyi başaramadı" diye konuştu.
"Bugün de 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar' diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız. Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikle Türkiye Yüzyılı’nın kapısını aralamak için buradayız" dedi.
'Depremlerin izini sileceğiz, 81 ilin tamamını afete dirençli hale getireceğiz'
Deprem felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken, diğer hiçbir yerdeki insanımız hayatını hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez" dedi ve ekledi:
"Devletimiz, şartların zorluğunu kısa sürede aşarak, tüm gücü, kurumları, personeli ve imkânlarıyla deprem bölgesinde vaziyet aldı. Bu tablo, devletin milleti için var olduğu gerçeğini, her bir insanımızın yüreğine tekrar işledi.
"Allah’ın izniyle, 6 Şubat depremlerinin izlerini de, 'kerim devlet' anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde, kısa sürede sileceğiz.
"Önümüzdeki dönemde önceliğimiz elbette, 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır.
"Allah’ın izniyle, 319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak, afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız.
"Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeliyle, ülkemizin 81 ilinin tamamını, afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz.
Bütüncül risk yönetimiyle, ülkemizi sadece depreme karşı değil, her türlü afete, felakete, tehdide karşı, tüm boyutlarıyla hazırlayacağız. "
Ekonomi vaatleri: Enflasyon tek haneli rakamlara inecek
AKP'nin seçim beyannamesinde, yeniden seçildikleri takdirde, 2028’e kadarki dönemde, yeni bir ekonomi kadrosuyla ortalama yüzde 5,5’lik büyüme hedefine odaklanılacağı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün ekonomi alanındaki vaatlerini de şöyle sıraladı:
- Hayata geçireceğimiz “gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle”, hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz.
- Aile Koruma Kalkanı Programıyla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.
- Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz.
- Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.
- Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
- Sosyal yardımlarımızı, yoksul insanlarımıza destek vermenin ötesinde, insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.
- Sahip olduğumuz kültür-sanat değerlerimizin, her alanda işlenmesini sağlayacak mekanizmalar kurarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde harekete geçireceğiz.
- Ekonomimizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz.
- Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız.
- Memurundan emeklisine ve işçisine kadar çalışanlarımızın ücretlerini daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz.
- Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle, yatırımı ve tanıtımı hızlandıracağız.
- Ülkemizin halen 300 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını, 1 milyonun üzerine çıkartarak, küresel pazarın yüzde 10’unu elde edeceğiz.
- Bilişim ihracatında 15 milyar dolara ulaşarak, ülkemizi bu alanda küresel bir merkez haline dönüştüreceğiz.
- Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz.
- Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla, milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız.
- Kişi başına düşen milli gelirimizi 3 bin 600 dolardan 10 bin 600 dolara yükselttiğimiz gibi, önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.
- Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz.
- Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz.
- Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
- Girişimcilerimize verdiğimiz destekle ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız.
- Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ’lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz.
- Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz.
- Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz.