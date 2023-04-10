ABD'nin Louisville kentindeki silahlı saldırıda beş kişi öldü

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48 dakika önce

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda polis en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda yaralanan altı kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri polis memuru.

Bölgeden paylaşılan videoda silahlı polislerin kent merkezinde Old National Bank adlı bankayı kordon altına aldığı görülüyor.

Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Kısa bir basın toplantısı düzenleyen Louisville Polisi, ihbarı değerlendiren polisin aktif silah ateşiyle karşılaştığını söyledi.

Ateş eden kişinin öldüğü belirtildi. Ancak zanlının nasıl öldüğü henüz açıklanmadı.

Bölge polis teşkilatı yetkilisi Paul Humphrey, saldırganın eski bir banka çalışanı olduğunu ve tek başına hareket ettiğini düşündüklerini söyledi.

Kentucky Valisi Andy Beshear olay yerine gitti.

FBI, görevlilerinin silahlı saldırıya müdahale ettiğini söyledi.

Binadan ayrılan görgü tanıkları yerel bir televizyon kanalına içeriden silah sesleri duyduklarını anlattı.