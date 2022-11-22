E﻿srar için Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunan Rus vatandaşına Avrupa mahkemesinden destek

22 Kasım 2022, 17:30 +03 Güncelleme 2 dakika önce

Y﻿usuf Özkan | Lahey

Kaynak, Reuters

Avrupa Birliği'nin (AB) en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, ülkesinde tıbbi amaçlı esrar bulunmadığı gerekçesiyle Rus vatandaşı bir kişinin Hollanda tarafından sınır dışı edilmesine izin vermedi.

Adalet Divanı, ağır hastalığı bulunan bir üçüncü ülke vatandaşının, "geldiği AB ülkesinde yeterli tedavi görememesi ve bu nedenle sağlığında hızlı, önemli ve geri döndürülemez bir artış riski taşıması durumunda" sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti.

Dava, 16 yaşından itibaren nadir görülen bir kan kanseri hastası olan Rus gencin itirazı üzerine Avrupa Birliği mahkemesinin gündemine geldi.

Hollanda'ya birkaç kez sığınma başvurusunda bulunan bu kişi her defasında resmi makamlardan olumsuz yanıt aldı. 2020'de son sığınma başvurusu reddedilince Lahey Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Hollanda'da tıbbi amaçlı esrara dayalı tedavi gördüğünü ve bunun sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Rus genci, 'insanca yaşam umudunun ortadan kalkacağını' söyleyerek sınır dışı kararının ertelenmesini istedi.

Lahey Mahkemesi, görüş almak için konuyu Avrupa Adalet Divanı'a taşıdı. AB mahkemesi, Salı günü aldığı kararla, Rusya uyruklu gencin sınır dışı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mahkeme, geri gönderilmesi halinde başvuru sahibinin "hızlı, önemli ve geri döndürülemez bir riske maruz kalabileceğine" hükmetti.

Buna inanmak için zorlayıcı ve sağlam temellere dayanan nedenler bulunduğuna işaret eden Avrupa Adalet Divanı, tıbbi amaçlı esrar kullanımının yasak olduğu Rusya'da, söz konusu gencin hastalığı ile ilgili uygun bakım bulunmadığını vurguladı.

Hollanda'da epilepsi, kronik ağrı ve ağır kanser hastalarının tedavisi amacıyla, esrarın ana maddesi olan Hint keneviri (Cannabis) yağının kullanımına izin veriliyor.

Lahey'deki bir eczane, hükümetin izniyle, esrarın uyuşturucu özeliğinden arındırılan yağdan elde edilen ilaçlar yapıyor.