Erdoğan ve İmamoğlu arasında metro hattı polemiği

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İstanbul’da Kadıköy-Tavşantepe metro hattını Sabiha Gökçen Havalimanı’na bağlayan yeni metro hattı bugün gerçekleştirilen törenle açıldı.

Metro açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) işaret etti ve “Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran’da vermeye var mıyız?” dedi.

Erdoğan, "Bu şehrin her gündemi bizim meselemizdir. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi ve açılışı yapılan metronun maliyetinin İBB tarafından karşılandığını ifade etti.

“Aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır” diyen İmamoğlu metro hattının İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika oldu

Yeni hatla birlikte Tavşantepe’den itibaren dört yeni durak açılmış oldu. Bunlar sırasıyla, Fevzi Çakmak, Yayalar, Kurtköy ve Sabiha Gökçen.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası da, yeni ağla birlikte 50 dakikada kat edilebilecek.

7,4 kilometre uzunluğundaki bu yeni hatla birlikte Pendik ile havalimanı arasındaki mesafe de 10 dakikaya düştü.

Yeni hattın günlük 1,2 milyon yolcu kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç ay içinde bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracaklarını söyledi.

Konuyla alakalı olarak bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İstanbul’da 6 hatta daha çalışmalara devam edildiğini söyledi: