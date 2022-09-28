Shakira İspanya'da vergi kaçırmaktan yargılanacak

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27 dakika önce

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, toplamı 14,5 milyon euroyu bulan vergi kaçakçılığı iddiasıyla İspanya'da yargılanacak.

Barcelona'da bir mahkeme, şarkıcınının altı farklı vergi suçu iddiasından yargılanmasına hükmetti, ancak henüz bir tarih belirlenmedi.

İspanyol savcılar, iddianamede süper yıldızın sekiz yıl hapis ve 23,8 milyon euro para cezası almasını istiyor.

4﻿5 yaşındaki şarkıcı ise iddiaları reddediyor.

S﻿hakira Elle dergisinin İspanyol versiyonuna geçtiğimiz günlerde verdiği mülakatta "Davada kendimi savunacak yeterli kanıtım olduğunave adaletin benden yana tecelli edeceğine inanıyorum" demişti.

Shakira'nın avukatları ise "argümanlarını zamanı gelince sunarak işlerini yapacaklarını" söyledi.

Şarkıcı daha önce savcıların davaya gitmeden uzlaşma teklifini reddetmişti.

T﻿artışmaların odağında Shakira'nın 2012-2014 yılında nerede ikamet ettiği yatıyor. Savcılar şarkıcının bu dönemde İspanya'da yaşıyor olmasına karşın, resmi konutunu başka bir yerde gösterdiğini iddia ediyor.

İspanyol yasaları, altı aydan fazla kalınması halinde kişinin ülkede vergilendirilmesini öngörüyor. Ancak şarkıcı, bu dönemde asıl olarak İspanya'da yaşamadığını söylüyor.

S﻿avcılar Temmuz ayında, Shakira'nın 2012'de Barcelona'dan bir ev satın aldığını gösteren bir belge ortaya çıkarttı. Daha sonra bu evin hem Shakira hem de o dönemki sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin başlıca ikameti olduğu belirtiliyor.

Avukatları ise, 2014'e dek şarkıcının başlıca gelirinin uluslararası turnelerden geldiğini ve İspanya dışında uzun süreler geçirdiğini savunuyor.

Shakira Elle dergisine "İspanyol vergi dairesi, bir İspanyol vatandaşıyla çıktığımı gördü ve ağızları sulanmaya başladı. Ne olursa olsun paranın peşine düştükleri net" dedi.

Shakira 2015'te ikametini İspanya olarak ilan etmişti. Şakıcı 17,2 milyon euro vergi ödediğini ve herhangi bir borcu olmadığını söylüyor.

P﻿ique de bir başka davada 2008-2010 arası vergi kaçırmaktan 2,1 milyon euro ceza almıştı.