Noru Tayfunu: Filipinler'de beş arama kurtarma görevlisi hayatını kaybetti

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53 dakika önce

F﻿ilipinler'i vuran Noru Tayfunu nedeniyle binlerce ev sular altında kalırken beş arama kurtarma görevlisi hayatlarını kaybetti.

A﻿rama kurtarma görevlilerinin başkent Manila'nın kuzeyindeki San Miguel semtinde çalışma yaparken sel sularına kapılarak öldükleri belirtildi.

T﻿ayfun nedeniyle çok sayıda kişi evlerinin çatısında mahsur kalırken, milyonlarca eve de elektrik verilemiyor.

T﻿ayfun ülkenin 110 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı Luzon'da saatte 240 kilometre hızla esen rüzgarlara yol açtı.

N﻿oru Tayfunu'nun bugün akşam saatlerinde Filipinler'den ayrılması bekleniyor.

Bölgedeki muhabirler, S﻿an Miguel'deki San Vicente köyünde yerel halkın çaresizce sel sularını evlerinden çıkarmaya çalıştığını, çatısında mahsur kalan birinin bağırarak ülkenin liderlerinin iklim değişikliğini ciddiye almaları gerektiğini söylediğini aktarıyor.

K﻿öydeki sel sularının yavaş yavaş çekilmeye başladığı ifade ediliyor.

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F﻿ilipinler'de yetkililer başkent Manila çevresinde sel yaşanacağı uyarısında bulunmuş, 74 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

B﻿üyük can ya da mal kaybı yaşanmamış olması karşısında Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos ''Bu defa şansımız yaver gitmiş olabilir'' açıklamasında bulundu.

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M﻿arcos buna karşın felaketin henüz tamamen aşılmadığını, evlerinden tahliye edilenlerin büyük bölümü geri döndüğünde hayatın normalleşmeye başlayacağını ifade etti.

C﻿umhurbaşkanı Marcos sel sularından etkilenen vatandaşlara gıda takviyesi yapılması ve temizlik ekipmanları tedarik edilmesi talimatı da verdi.

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Manila'nın güneyindeki Quezon vilayetinde balıkçıların denize açılmaları yasaklandı. Bölgede bazı noktalara elektrik verilemediği ifade edildi.

Ç﻿ok sayıda uçak ve feribot seferi de iptal edildi.

L﻿uzon'da tüm kamu kuruluşları kapatılırken okullar da tatil edildi.

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Ü﻿lkede borsa bugün işlemlere kapatıldı ve enerji sektörüyle bağlantılı tüm sanayi kolları alarm durumuna geçirildi.

Ü﻿lke genelinde binlerce gönüllü sel suları sonucu heyelan yaşanabilecek bölgelerin tespit edilebilmesi için görevlilere yardım ediyor.

P﻿asifik Okyanusu'nda 7 binden fazla adadan oluşan Filipinler'de her yıl ortalama 20 tropik fırtına yaşanıyor.

A﻿ralık 2021'de Rai Tayfunu'nun ülkeyi vurması sonucu yaşanan felakette yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetmişti.