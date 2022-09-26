Noru Tayfunu: Filipinler'de beş arama kurtarma görevlisi hayatını kaybetti
Filipinler'i vuran Noru Tayfunu nedeniyle binlerce ev sular altında kalırken beş arama kurtarma görevlisi hayatlarını kaybetti.
Arama kurtarma görevlilerinin başkent Manila'nın kuzeyindeki San Miguel semtinde çalışma yaparken sel sularına kapılarak öldükleri belirtildi.
Tayfun nedeniyle çok sayıda kişi evlerinin çatısında mahsur kalırken, milyonlarca eve de elektrik verilemiyor.
Tayfun ülkenin 110 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı Luzon'da saatte 240 kilometre hızla esen rüzgarlara yol açtı.
Noru Tayfunu'nun bugün akşam saatlerinde Filipinler'den ayrılması bekleniyor.
Bölgedeki muhabirler, San Miguel'deki San Vicente köyünde yerel halkın çaresizce sel sularını evlerinden çıkarmaya çalıştığını, çatısında mahsur kalan birinin bağırarak ülkenin liderlerinin iklim değişikliğini ciddiye almaları gerektiğini söylediğini aktarıyor.
Köydeki sel sularının yavaş yavaş çekilmeye başladığı ifade ediliyor.
Filipinler'de yetkililer başkent Manila çevresinde sel yaşanacağı uyarısında bulunmuş, 74 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.
Büyük can ya da mal kaybı yaşanmamış olması karşısında Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos ''Bu defa şansımız yaver gitmiş olabilir'' açıklamasında bulundu.
Marcos buna karşın felaketin henüz tamamen aşılmadığını, evlerinden tahliye edilenlerin büyük bölümü geri döndüğünde hayatın normalleşmeye başlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Marcos sel sularından etkilenen vatandaşlara gıda takviyesi yapılması ve temizlik ekipmanları tedarik edilmesi talimatı da verdi.
Manila'nın güneyindeki Quezon vilayetinde balıkçıların denize açılmaları yasaklandı. Bölgede bazı noktalara elektrik verilemediği ifade edildi.
Çok sayıda uçak ve feribot seferi de iptal edildi.
Luzon'da tüm kamu kuruluşları kapatılırken okullar da tatil edildi.
Ülkede borsa bugün işlemlere kapatıldı ve enerji sektörüyle bağlantılı tüm sanayi kolları alarm durumuna geçirildi.
Ülke genelinde binlerce gönüllü sel suları sonucu heyelan yaşanabilecek bölgelerin tespit edilebilmesi için görevlilere yardım ediyor.
Pasifik Okyanusu'nda 7 binden fazla adadan oluşan Filipinler'de her yıl ortalama 20 tropik fırtına yaşanıyor.
Aralık 2021'de Rai Tayfunu'nun ülkeyi vurması sonucu yaşanan felakette yaklaşık 400 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülke tarihinin en şiddetli tayfunlarından biri olan Haiyan Tayfunu ise 2013'te 6 bin 300 kişinin ölümüne yol açmıştı.