İsveç maden şirketi, Avrupa'nın en büyük nadir toprak elementleri yatağını bulduklarını açıkladı

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26 dakika önce

İsveç'te bir maden şirketi, ülkenin kuzeyindeki Lapland bölgesinde "önemli" nadir toprak elementleri rezervleri tespit ettiklerini açıkladı.

İsveç'in kamu maden şirketi LKAB, Perşembe günü yaptığı açıklamada, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve diğer yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi için kritik önem taşıyan hammadde yataklarının Avrupa'nın Çin'e bağımlılığını azaltabileceğini söyledi.

Başkent Stockholm'ün 960 kilometre kuzeyindeki Kiruna'da demir cevheri çıkaran şirket, 1 milyon tondan fazla nadir toprak oksitleri bulduklarını duyurdu.

LKAB CEO'su Jan Moström, "Bu, Avrupa'da bilinen en büyük nadir toprak elementleri yatağı. Yeşil geçişi sağlamak için kesinlikle çok önemli olan kritik hammaddelerin üretilmesinde önemli bir yapı taşı haline gelebilir. Bu madenler olmadan elektrikli araçlar da olamaz" diye konuştu.

Avrupa nadir toprak elementleri ihtiyacını büyük ölçüde Çin'den karşılıyor.

İsveç'in Enerji ve İş Dünyasından Sorumlu Bakanı Ebba Busch, "Elektrifikasyon, AB'nin kendi kendine yeterliliği ve Rusya ve Çin'den bağımsızlığı madende başlayacak" dedi.

Avrupa'nın da en büyük demir cevheri üreticisi olan LKAB, bulunan yatakların kıtanın en önemli hammadde kaynağı olabileceğini, ancak 10 -15 yılda işletilecek hale gelebileceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, nadir toprak elementlerini bölge için en kritik kaynaklar arasında değerlendiriyor.

Küresel nadir toprak elementleri rezervlerinin büyük kısmı Çin'de bulunuyor.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, LKAB CEO'su Jan Moström ve Enerji ve İş Dünyasından Sorumlu Bakanı Ebba Busch

Nadir toprak elementleri nedir, hangi alanlarda kullanılıyorlar?

Nadir toprak elementi olarak adlandırılan toplam 17 element var.

Genelde toprak altında küçük rezervler halinde bulunuyorlar. Ancak nadir toprak elementlerini 'nadir' yapan şey rezervlerin azlığı değil, bu elementleri işlemenin maliyetinin yüksek olması.

Bu elementler, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, asansör ve trenlerden yüksek teknolojili savaş uçaklarına ve uydulara kadar çok geniş bir alanda imalat süreçlerinin önemli bir parçası.

Özellikle yeşil enerji alanında, rüzgar türbinleri ve elektrikli araç motorlarında kritik önem taşıyorlar.

Rezervler hangi ülkelerde?

Dünyadaki nadir toprak elementleri rezervlerinin toplam 115,8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

En büyük rezervler şu ülkelerde: