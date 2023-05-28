Kiev Belediye Başkanı: Rusya, Ukrayna'nın başkentine İHA saldırısına bulundu

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39 dakika önce

Jaroslav Lukiv | BBC News

Kiev Belediye Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'nın başkentine gece boyunca yeni insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini ve en az bir kişinin öldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, b'r İHA enkazının bir benzin istasyonunun yakınına düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere 54 kamikaze İHA fırlattığını ve bunların 52'sinin düşürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, sadece Kiev'de 40'tan fazla insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

Bu bilgi bağımsız olarak doğrulanamadı.

Şubat 2022'de Ukrayna işgalini başlatan Rusya son haftalarda Kiev'e yönelik saldırılarını arttırarak başkentin savunmasını çökertmeye çalışıyor.

Pazar günü erken saatlerde, kuzeybatıdaki Volyn'den güneydoğudaki Dnipropetrovsk'a kadar Ukrayna'nın 12 bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi.

Kieve Belediye Başkanı Klitschko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Kiev sakinlerine "sığınaklarda kalmaları" çağrısında bulunarak İHA saldırı dalgaları ve "zor" bir gece yaşanacağı uyarısında bulundu.

Klitschko, başkentin farklı bölgelerinde en az iki yüksek binanın düşen İHA parçalarının isabet etmesi sonucu yandığını söyledi.

Kievli yetkililer ayrıca güneydeki Holosiyivsky bölgesindeki depoların da alev aldığını bildirdi.

Bazı yetkililer Rusya'yı, kent sakinleri 1500 yıl önce kentin kuruluş yıldönümü olan ve savaştan önce popüler bir bayram olan Kiev Günü'nü kutlamaya hazırlanırken Kiev'i kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.

Kiev'in batısındaki Jotımır kentinde de patlamalar olduğu bildirildi.

Hava alarmı daha sonra başkentte ve ülke genelinde kaldırıldı.

Rusya son saldırılarında kamikaze İHA'larının yanı sıra bir dizi kruz (seyir) füzesi ve balistik füze kullanıyor.

'Ukrayna karşı saldırıya hazır'

Saldırılar, Ukrayna'nın yapması beklenen karşı saldırı öncesinde geldi.

Cumartesi günü Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkililerinden biri BBC'ye ülkenin böyle bir operasyon başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir "Putin'in işgalci güçlerinden toprakları geri almak için yapılacak bir saldırının yarın, yarından sonraki gün ya da bir hafta içinde" başlayabileceğini söyledi.

Ukrayna aylardır bir karşı saldırı planlıyordu. Ancak birliklerini eğitmek ve Batılı müttefiklerinden askeri teçhizat almak istedi.

Bu arada Rus güçleri de Ukrayna'nın güneydoğusunda ele geçirdikleri bölgelerde savunma hazırlıklarını sürdürüyor.

BBC'ye konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin "muazzam kaynaklara" sahip olduğunu ve henüz "en ciddi eylemini gerçekleştirmediğini" söyledi.