Angola'da son 300 yılın en büyük pembe elması bulundu

Kaynak, Lucapa Madencilik Fotoğraf altı yazısı, Lulu Gülü adlı 170 karatlık pembe elmas

14 dakika önce

Orta Afrika ülkesi Angola'da madenciler, son 300 yıldır türünün en büyüğü olduğu düşünülen nadir, saf pembe bir elmas buldu.

Avustralya merkezli maden şirketi Lucapa Diamond Co., 170 karatlık değerli taşa Lulo Gülü ismini verdi.

Lulo adlı bir alüvyon madeninde bulunan elmas, Angola devletine bağlı elmas ticareti firması Sodiam tarafından yürütülecek uluslararası bir ihaleyle satılacak.

Lucapa Genel Müdürü Stephen Wetherall, "Lulo madeni, olağanüstü bir alüvyon kaynağı ve bize gerçekten bir hediye. Yeniden tarihi bir keşif yaptığımız için çok gururluyuz" dedi.

Lulo madenindeki keşif Angola hükümeti tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Angola Maden Kaynakları, Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, "Lulo madeninde bulunan bu muhteşem pembe elmas, Angola'nın küresel elmas madenciliği alanında çok önemli bir role sahip olduğunu tekrar vurguluyor. Git gide büyüyen elmas madenciliği endüstrimizde kararlılığımızın ve yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz" dedi.

Lulu Gülü'ne benzer değerli taşlar bugüne kadar rekor fiyatlara satıldı.

Pembe Yıldız adlı 59 karatlık bir pembe elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.

2020'de ise Rusya'da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan Gülün Ruhu adı verilen elmas 26,6 milyon dolara alıcı bulmuştu.

İsviçre'de satılan 14,8 karatlık değerli taş, satılan en büyük pembe elmas olarak kayıtlara geçmişti.