İtalya’nın Basilicata bölgesinde halktan gaz ücreti alınmayacak

Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen faturalara karşı vatandaşlara destek arayışında olan Basilicata Bölge Yönetimi enerji şirketleri Eni, Total ve Shell ile bir anlaşmaya vardı.

Nüfus artışı umudu

Merkez sağdaki Haydi İtalya Partisi'nden olan Basilicata Bölge Başkanı Vito Bardi, ‘’Basilicata'da önemli petrol ve gaz sahalarımız var. Bu yataklar tüm ulusa fayda sağlıyor ancak faydalarının yanında çevresel maliyetleri ve üretim faaliyetlerinin sınırlandırılması gibi bedelleri de oluyor. Bu bedeller, bölgede çalışan şirketler tarafından Basilicata bölgesine ödeniyor. Bunlar bölge halkını etkileyen bedeller olduğuna göre, adil olan tazminatların çoğunu da onlara geri vermektir’’ dedi.