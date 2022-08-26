İtalya’nın Basilicata bölgesinde halktan gaz ücreti alınmayacak
Övgü Pınar, BBC Türkçe
İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesinde yerel yönetimle enerji şirketlerinin yaptığı anlaşmayla konut kullanımlarında halktan gaz ücreti alınmayacak.
Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen faturalara karşı vatandaşlara destek arayışında olan Basilicata Bölge Yönetimi enerji şirketleri Eni, Total ve Shell ile bir anlaşmaya vardı.
Ülkedeki ham petrol ve metan gazı üretiminde başı çekmesi nedeniyle ‘’İtalya’nın Texası’’ olarak anılan Basilicata bölgesinde, madencilik faaliyetlerinin yol açtığı ‘’çevre tahribatını telafi etmek’’ için halka fatura desteği sağlanması kararlaştırıldı.
Bölge Meclisi'nde kabul edilen kararla, konutlarda kullanılan gazdan ücret alınmayacak.
Gaz faturasındaki kalemlerden yalnızca dağıtım ve hizmet bedeli halka yansıtılacak.
Ekim ayından itibaren 110 bin hanenin gaz faturasının yarıya indirilmesi planlanıyor.
2029 yılına kadar yılda bölgede 200 milyon metre küp gazın ücretsiz olarak sağlanması bekleniyor.
Enerji faturası desteğinden işletmeler ve aynı kişilere ait ikinci evler faydalanamayacak.
Nüfus artışı umudu
Basilicata Bölge Yönetimi, enerji faturalarındaki artışa karşı bu destek paketi sayesinde bölgenin nüfusunun artmasını da umuyor.
Bölge Meclisi'nde kabul edilen yasa metninde, kararın amacı ‘’enerji krizinin olumsuz etkilerini bölgesel düzeyde azaltmak ve bölgenin nüfusunu yeniden artırma sürecini desteklemek’’ olarak belirtildi.
Merkez sağdaki Haydi İtalya Partisi'nden olan Basilicata Bölge Başkanı Vito Bardi, ‘’Basilicata'da önemli petrol ve gaz sahalarımız var. Bu yataklar tüm ulusa fayda sağlıyor ancak faydalarının yanında çevresel maliyetleri ve üretim faaliyetlerinin sınırlandırılması gibi bedelleri de oluyor. Bu bedeller, bölgede çalışan şirketler tarafından Basilicata bölgesine ödeniyor. Bunlar bölge halkını etkileyen bedeller olduğuna göre, adil olan tazminatların çoğunu da onlara geri vermektir’’ dedi.