Amazon ormanlarında kaybolan Bolivyalı adam 31 gün sonra sağ bulundu

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Jhonattan Acosta, bulunduktan sonra ablası ile

bir saat önce

Bolivyalı bir adam Amazon ormanlarında kaybolduktan 31 gün sonra sağ bulundu.

30 yaşındaki Jhonattan Acosta, Bolivya'nın kuzeyinde dört arkadaşıyla birlikte avlanırken onlardan ayrılıp kayboldu.

Acosta, vahşi hayvanlarla karşılaştığını, ayakkabısında biriktirdiği yağmur suyunu içip solucan ve böcek yiyerek hayatta kaldığını anlattı.

Acosta, arkadaşları ve bölge halkının oluşturduğu arama ekipleri tarafından, kaybolduktan bir ay sonra bulundu.

Acosta gözyaşları içinde "İnanılmaz bir şey, insanların bu kadar uzun süre beni aradıklarına inanamıyorum" dedi.

Unitel TV kanalına konuşan Acosta yabani meyvelerin yanı sıra, solucan ve böcek yediğini belirterek, "Bu kadar zaman hayatta kalmak için neler yaptığıma inanamazsınız" dedi.

"Tanrıya bin şükür, bana yeni bir hayat verdi."

Kaynak, Reuters

Acosta'nın ailesi, onun nasıl kaybolduğu ve bu kadar süre canlı kaldığına dair detayları anlamaya çalıştıklarını, ama hala psikolojik olarak travma yaşadığı için ağırdan aldıklarını söyledi.

Bu bir ayda 17 kilo kaybeden Acosta bulunduğunda vücudunun susuz kaldığı ve bir ayak bileğini incittiği ama buna rağmen aksayarak yürüyebildiği belirtildi.

Bolivya'da Pagina Siete gazetesine konuşan erkek kardeşi Horacio Acosta şunları söyledi:

"Ağabeyim dördüncü gün bileğini burktuktan sonra hayatından endişe etmeye başlamış. Silahında sadece bir fişeği vardı, yürüyemiyordu ve kimsenin kendisini aradığını düşünmüyordu."

Jhonattan Acosta kaybolduğunda üzerinde bıçak veya lamba bulunmuyordu. Botlarında biriktirdiği yağmur suyunu içerek susuzluğunu gidermişti.

Acosta ailesine, ormanda kaybolduğu süreçte bir jaguar da dahil olmak üzere vahşi hayvanlarla da karşılaştığını, silahındaki son fişeği ise yaban domuzlarını korkutup kaçırmak için kullandığını anlattı.

31 gün sonra 300 metre kadar uzakta kendisini arayan bir grup insan gördüğünü ve dikkatlerini çekmek için onlara seslendiğini, çalıların içinde onlara doğru yol almaya çalıştığını söyledi.

Kardeşi, Acosta'yı yöre halkından oluşan dört kişilik bir grubun bulduğunu belirterek, "Bir adam koşup geldi ve ağabeyimi bulduklarını söyledi. Bu bir mucizeydi" dedi ve bu tecrübeden sonra ağabeyinin avlanmayı tümüyle bırakmaya karar verdiğini, tanrıya şükretmek için gitar çalacağını söyledi.