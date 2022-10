Rihanna'dan altı yıl sonra ilk şarkı: Lift Me Up

Hafta başında sosyal medyadan müziğe dönüşünün sinyalini veren Rihanna, altı yıl aradan sonra ilk single'ı Lift Me Up'ı çıkardı.

İlk Black Panther filminde oynayan Boseman ayrıca Da 5 Bloods, 21 Bridges ve James Brown'un hayatını canlandıran Get On Up filmlerinde de rol almıştı.