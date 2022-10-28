R﻿ihanna'dan altı yıl sonra ilk şarkı: Lift Me Up

28 Ekim 2022, 14:22 +03 Güncelleme 24 dakika önce

S﻿teven McIntosh

E﻿ğlence Dünyası Muhabiri

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, R﻿ihanna hafta başında Marvel serisinden "Black Panther: Wakanda Forever" filminin galasındaydı

Hafta başında sosyal medyadan müziğe dönüşünün sinyalini veren R﻿ihanna, altı yıl aradan sonra ilk single'ı Lift Me Up'ı çıkardı.

Cuma günü çıkan parça Kasım'da vizyona girecek olan Marvel filmi "Black Panther: Wakanda Forever"ın müziğinden.

Yönetmen Ryan Coogler, Rihanna'nın projeye, 2020 yılında kanserden yaşamını yitiren Marvel aktörü Chadwick Boseman'ın onuruna katıldığını söyledi.

İlk Black Panther filminde oynayan Boseman ayrıca Da 5 Bloods, 21 Bridges ve James Brown'un hayatını canlandıran Get On Up filmlerinde de rol almıştı.

2﻿020 yılında bağırsak kanseri teşhisi konduktan dört yıl sonra yaşamını yitiren aktör, ölümünden sonra geçen yıl Ma Rainey's Black Bottom filmindeki performansıyla Oscar ödülüne aday gösterilmişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, B﻿lack Panther yönetmeni Ryan Coogler'a göre Rihanna bu şarkıyı iki yıl önce hayatını kaybeten aktör Chadwick Boseman'ın anısına söylüyor

L﻿ift Me Up, Rihanna, film yönetmeni Coogler ve daha önce Drake, Justin Bieber, Future, Wizkid, Beyonce ve Khalid ile de çalışan Nijeryalı şarkıcı ve söz yazarı Tems tarafından yazıldı.

İ﻿sveçli besteci Ludwig Goransson da parçanın bestelenmesine katıldı ve kaydını üstlendi.

Y﻿avaş tempolu ama neşeli bir para olan Lift Me Up'ta Rihanna'nın kendine özgü sesine enstrümanların yumuşak bir şekilde eşlik ettiği görülüyor.

Atmosferik parçada şarkıcıya geriden bir de belli belirsiz bir koro eşlik ediyor.

S﻿osyal medyada single'ın çıkışı Rihanna fanları arasında sevinçle karşılandı.

Bazıları şarkıyı dinlerken yükselip uçtuklarını yazarken, kimileri de "tam bir film müziği" diyerek hayal kırıklığı ifade ettiler.

R﻿ihanna 2016'da çıkardığı Anti albümünden bu yana ilk kez bir şarkı çıkarıyor.

Ş﻿arkıcı bu yıllar içerisinde başka sanatçılar ve müzisyenlerle ortak çalışmalar yaptı.