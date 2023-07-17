ABD Ordusu, milyonlarca e-postayı yanlışlıkla Rusya'nın müttefikine yolladı

Kaynak, Getty Images

18 Temmuz 2023, 00:28 +03 Güncelleme 10 dakika önce

ABD Ordusuna ait milyonlarca elektronik posta, küçük bir yazım hatası nedeniyle, Rusya’nın müttefiki Mali’ye gönderildi.

ABD Ordusu’nun kullandığı “.mil” alan adına gönderilmek istenen elektronik postalar, “ml” uzantısını kullanan Batı Afrika ülkesi Mali’ye yollandı.

Bazı elektronik postalarda, şifreler, tıbbi kayıtlar ve üst düzey yetkililerin seyahat planları gibi hassas bilgiler de vardı.

Haberi ilk yapan Financial Times gazetesine göre Hollandalı internet girişimcisi Johannes Zuurbier, sorunu 10 yıldan uzun süre önce tespit etti.

Zuurbier, 2013’ten bu yana Mali alan adının yönetimi için hükümetle sözleşme yapmıştı ve son aylarda, onbinlerce yanlış yollanmış elektronik postayı topladı.

Hiç birinde gizli işareti yoktu ancak gazeteye göre elektronik postalarda tıbbi bilgiler, Amerikan askeri tesislerinin haritaları, mali kayıtlar, üst düzey yetkililerin seyahat planları ve bazı diplomatik mesajlar da vardı.

Zuurbier, ABD’li yetkililere bir mektup yazıp sorunu bildirdi. Hollandalı girişimci Mali hükümetiyle sözleşmesinin yakında sona ereceğini, bunun da “riskin büyük olduğu ve Amerikan düşmanlarınca değerlendirilebileceğini” belirtti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mali, 2020'de askeri yönetimin iktidara gelmesinden beri Rusya'yla giderek daha da yakınlaşıyor.

Mali’de askeri yönetimin Pazartesi alan adının kontrolünü alması bekleniyordu.

Görevdeki ve eski yetkililer ABD’nin “gizli” ve “çok gizli” askeri iletişimi farklı sistemlerden yapılıyor ve kazayla erişilmesi çok mümkün değil.

Ancak uzmanlar, en zararsız bile görünen bilgilerin ABD’nin düşmanları tarafından kullanılabileceğini söylüyor.