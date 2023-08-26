Fransa, düşen talep nedeniyle şarap imhası için milyonlarca euro ayırdı

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15 dakika önce

Fransız hükümeti, üretim fazlası şarabı imha etmek ve üreticileri desteklemek için 200 milyon euro harcanacağını açıkladı.

Fransa'da daha fazla insanın butik üretim biraya yönelmesi nedeniyle şaraba olan talep azaldı.

Aşırı üretim ve hayat pahalılığı krizi de sektörü olumsuz etkiledi.

200 milyon euro'nun büyük bir kısmı fazla stokları satın almak için kullanılacak.

Bunların el dezenfektanı, temizlik ürünleri ve parfüm gibi ürünlerdeki alkol için kullanılması planlanıyor.

Aşırı üretimi azaltmak amacıyla, şarap üreticilerinin zeytin gibi başka ürünlere yönelmeleri için de para sağlanacak.

Tarım Bakanı Marc Fesneau, Fransız hükümetinin parayı sektöre aktararak "fiyatların düşmesini durdurmayı... böylece şarap üreticilerinin yeniden gelir kaynakları bulabilmesini" amaçladığını söyledi.

Fransız hükümeti, 160 milyon euro'luk Avrupa Birliği fonunu 200 milyona tamamladı.

Bakan, bu mali yardıma ek olarak şarap endüstrisinin de "geleceğe bakması, tüketim alışkanlıkları değişikliklerini düşünmesi ... ve uyum sağlaması" gerektiğini kaydetti.