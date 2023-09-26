Nazi birliğinde savaşmış Ukraynalının Kanada parlamentosunda alkışlanması: Başbakan Trudeau 'derin bir utanç' dedi

Fotoğraf altı yazısı, Kanada parlamentosu üyeleri İkinci Dünya Savasında bir Nazi birliğinde savaşmış Ukraynalı eski askeri ayakta alkışladı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi birliğinde savaşmış bir Ukrayna asıllı Kanadalı'nın parlamentoya davet edilmesi ve ayakta alkışlanmasını ülkesi açısından "derin bir utanç" diye niteledi.

98 yaşındaki Yaroslav Hunka, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in ziyareti sebebiyle Kanada parlamentosundaki oturuma özel davetli olarak katılmış, Meclis Başkanı Anthony Rota'nın kendisini bir "kahraman" olarak tanıtması üzerine milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

İstifa çağrılarıyla karşı karşıya bulunan Meclis Başkanı Rota, daha sonra Hunka'nın Nazi bağlantılarından haberdar olmadığını ve onu bu oturuma davet etme hatasına düştüğünü söyledi.

Kanada Cumhurbaşkanı Justin Trudeau da Pazartesi günü olayla ilgili olarak "Bunun yaşanması Kanada parlamentosu ve dolayısıyla tüm Kanadalılar için derin bir utanç" dedi.

Kaynak, Alamy Fotoğraf altı yazısı, Yaroslav Hunka (sağda) Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in Kanada parlamentosunu ziyaretini izlemeye gelmişti

Olay Cuma günü, Kanada'yı ziyaret etmekte olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in parlamentoya hitap ettiği oturum sırasında yaşandı.

Meclis Başkanı Rota, izleyici sıralarında oturan Hunka'yı işaret ederek "İkinci Dünya Savaşı'nda Ukrayna'nın bağımsızlığı için Ruslara karşı savaştığı" ifadesiyle takdim etti ve "İşte bir Ukraynalı kahraman, bir Kanadalı kahraman. Ona bütün hizmetleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Oturuma katılanlar bu sözler üzerine Hunka'yı ayakta alkışladılar.

İkinci Dünya Savaşı sırasında binlerce Ukraynalı Almanların safında savaşmış, buna karşılık milyonlarcası da Nazi güçlerine karşı savaşan Sovyet Kızıl Ordusu'na katılmıştı.

Galiçya Tümeni adıyla bilinen ve çoğunluğu Nazi komutası altına giren Ukraynalı gönüllülerden oluşan askeri birim hakkında, Polonyalı ve Yahudi sivilleri öldürme suçlamaları getirilmiş ancak savaş sonrası yargılamalarda bu konuda bir hüküm verilmemişti.

Galiçya Tümeni 1945 yılında müttefik güçlerine teslim olmadan önce adını Birinci Ukrayna Tümeni olarak değiştirmişti.

Pazar günü bir açıklama yapan Meclis Başkanı Rota, Hunka hakkında "sonradan daha fazla bilgi edindim ve onu onurlandırma kararımdan dolayı pişmanlık duydum" dedi.

Rota "Parlamentonun diğer üyeleri ve Ukrayna heyetinin ben bu konuşmayı yapmadan önce konudan veya böyle bir niyetim olduğundan haberi yoktu" diye ekledi ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Kanada'daki Yahudi toplumundan ve dünyanın dört bir yanındaki Yahudilerden de özel olarak özür diledi.

Muhalefet partilerinden bazı siyasetçiler ise olayı "affedilemez bir hata" diye tanımlayarak Rota'nın istifasını istiyor.

Nazi Almanyası ile ilişkili bir kişinin onurlandırılmasının yankıları Kanada'nın sınırlarını da aşıyor.

Polonya'nın Kanada Büyükelçisi, "Parlamento'nun böylesi canileri temize çıkarması" konusunda özür dilenmesini beklediğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pazartesi günkü açıklamasında, olayın Rusya tarafından Ukrayna'ya açtığı savaşı gerekçelendirmek için kullandığı tezleri desteklemekte kullanılabileceğinden de söz etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalinin amacını "ülkeyi Nazilerden arındırmak" diye tanımlıyor.

Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov da bir açıklama yaparak son olayı "rezalet" diye tanımladı.