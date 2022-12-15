Erdoğan: Meclis'te anayasa değişikliği oylamasında olumlu gelişmeler bekliyorum

Kaynak, İletişim Başkanlığı

15 Aralık 2022, 13:01 +03 Güncelleme 7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP'nin sunduğu anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmesi konusunda olumlu gelişmeler beklediğini söyledi. Erdoğan, "Yani olay 336 imzayla gitti ama Meclis'te başta İYİ Parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum" dedi.

Türkmenistan gezisi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Buna eğer HDP’den destek gelirse, buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP’den de gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Kaldı ki bu anayasa değişikliğinde sadece başörtüsü olayı yok. Aile olayı var" diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile olayı parlamentodaki bütün siyasi partileri ciddi manada ilgilendiriyor. Çünkü bizim için aile kutsalımızdır. Doğrusu ben parlamentoda, kutsalımız olan aileyi dışlayacak bir parti göremiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptıkları görüşmelerde de olumlu istikamette beyanlar var. Temennim odur ki Mecliste bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız. Ve buradan olumlu neticeyi de alırız."

AKP “başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması” gerekçesiyle hazırladığı anayasa değişikliği önerisini geçen hafta, MHP ve BBP ile birlikte 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesi ile aile ve çocuğun korunmasına ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngören teklif, kamu ve özel sektör dahil hayatın hiçbir alanında, dini inancı nedeniyle başörtüsü veya kıyafeti nedeniyle hiçbir kadının ayrımcılığa tabii tutulmamasını öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Samsun mitinginde "2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" demişti.

Erdoğan'a uçakta bu açıklamasının, "siyaset serüveninde ne anlam taşıdığı" soruldu.

Erdoğan soruya, "Şu anda cumhurbaşkanı adayı olarak iki kez seçime girme, aday olma şansınız var. Üçüncü kez böyle bir şans yok. Dolayısıyla tabii AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık işin içinden çekilmesi anlamına gelmez ve Tayyip Erdoğan'ın da siyasetten çekilmesi anlamına gelmez" yanıtını verdi.

"Öncelikle biz bu seçimde Cumhur İttifakı olarak adayız, şu anda çalışıyoruz" diyen Erdoğan, cevabında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin teveccühünün olması halinde Cumhurbaşkanı olarak görevimize inşallah devam edeceğiz. Parlamentoda da ciddi bir desteği milletimizden almamız halinde parlamentoda da güçlü bir görüntüyle inşallah bundan sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'Kılıçdaroğlu'nun yaptığı tamamen şovdur, hayatı şov'

Erdoğan, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesine ve H.K.G'nin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ilişkin iddianameye de değindi.

Davanın ilk duruşması tepkiler sonrası 22 Mayıs'tan 30 Ocak'a çekilmiş, Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul'da 2012 yılındaki cinsel istismar soruşturmasında "kovuşturmaya yer olmadığına" hükmeden savcı hakkında inceleme başlatmıştı.

Erdoğan Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "bu konuda samimi ve dürüst olmamakla" suçladı, "Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov" dedi.

Erdoğan, "CHP’nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. Altılı Masa'da masada bu gördüğünüz kişilerin de maalesef ondan farkı yoktur" diye konuştu.

'Suriye-Türkiye-Rusya olarak bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bir soruya yanıtında, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz" dedi.

Erdoğan, Putin'e üç ülkenin önce istihbarat örgütlerinin, sonra savunma bakanlarının, ardından dışişleri bakanlarının, en son da liderlerinin bir araya gelmesini önerdiğini söyledi.