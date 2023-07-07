ABD, Ukrayna'ya misket bombası göndermeyi planlıyor

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Yazan, Madeline Halpert

Unvan, BBC News, New York

19 dakika önce

ABD medyası, Washington'ın Ukrayna'ya misket bombası yardımı göndermeyi planladığını bildirdi.

BBC'nin ABD ortağı CBS'in haberine göre, Biden yönetiminin 800 milyon dolar değerinde, misket bombalarını da içeren yardım paketini içinde duyurması bekleniyor.

Ukrayna aylardır silah yardımı çağrısında bulunuyor.

Ancak ABD yetkililerinin Ukrayna'ya, geniş bir alanda ayrım yapmaksızın ölüme yol açabilecek ve sivilleri tehdit edebilecek misket bombası yardımı yapma konusunda çekinceleri olduğu bildiriliyordu.

Çünkü 100'den fazla ülkede yasak olan misket bombası, birden fazla patlamaya yol açan küçük bombacıklardan oluşuyor ve hata oranı yüksek. Yani patlamadan kalabilen bombacıklar yıllar boyunca yüzeyde durup daha sonra patlayabiliyor.

İlk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen misket bombası ABD'de depolanıyor.

ABD kanunları, hata payı yüzde 1'den fazla olduğu için misket bombası transferini yasaklıyor. Çünkü bu demek oluyor ki bombanın içindeki her 100 bombacıkta 1'den fazla patlamayan oluyor. Ancak ABD Başkanı Joe Biden kuralları bypass edebilir.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Perşembe günü basına, Biden yönetiminin hata payı yüzde 2,35'ten düşük misket bombaları göndermeyi düşündüğünü söyledi.

ABD medyasına göre yetkililer, her biri 88 ayrı bombacık bulunduran bombaları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor. Bunlar şu anda Ukrayna ordusunda bulunan Howitzer toplarından ateşlenebilir.

Yardım paketi Bradley ve Stryker araçlarını, hava savunma füzelerini ve mayınsavar ekipmanlarını da kapsıyor.

İnsan hakları grupları, Rusya ve Ukrayna'nın misket bombası kullanmaması ve ABD'ye bunu desteklememesi konusunda çağrıda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) bugün yapılan açıklamada, ülkelerin misket bombası kullanmaması konusunda tekrar çağrı yapıldı.

Kurum sözcüsü Marta Hurtado, misket bombalarının geniş alana yayılan küçük bombacıklar saçtığı ve bu bombacıkların bir kısmının hemen patlama konusunda başarısız olduğunu belirtti. "Yıllar sonra da ölüme yol açabilir. Bu nedenle kullanımı hemen durdurulmalı" dedi.

ABD parlamentosunda da bu silahların gönderilmemesini isteyenler oldu.