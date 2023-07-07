ABD, Ukrayna'ya misket bombası gönderecek

Kaynak, Reuters

Yazan, Madeline Halpert

Unvan, BBC News, New York

7 Temmuz 2023, 19:09 +03 Güncelleme 46 dakika önce

ABD, Ukrayna'nın Rus güçlerine yönelik giriştiği karşı saldırıya yardımcı olmak için, Ukrayna'ya misket bombası gönderecek.

Beyaz Saray patlamayan misket bombalarının sivillere karşı oluşturduğu tehdit nedeniyle, bu kararı mümkün olduğunca ertelediklerini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Ukrayna çatışma sonrası sivillere yönelik potansiyel zararları önlemek için mayın temizleme çalışmalarını taahhüt etti. ABD bu bombaları gönderse de göndermese de, Rusya'nın yaygın misket bombası kullanımı nedeniyle bu gerekli olacak" dedi.

Sulliva ayrıca "Ukrayna bu bombaları yabancı bir ülkede kullanmayacak. Kendi ülkelerini savunuyorlar" diye de ekledi.

Ukrayna aylardır silah yardımı çağrısında bulunuyor.

Ancak ABD yetkililerinin Ukrayna'ya, geniş bir alanda ayrım yapmaksızın ölüme yol açabilecek ve sivilleri tehdit edebilecek misket bombası yardımı yapma konusunda çekinceleri olduğu bildiriliyordu.

Çünkü 100'den fazla ülkede yasak olan misket bombası, birden fazla patlamaya yol açan küçük bombacıklardan oluşuyor ve hata oranı yüksek. Yani patlamadan kalabilen bombacıklar yıllar boyunca yüzeyde durup daha sonra patlayabiliyor.

İlk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen misket bombası ABD'de depolanıyor.

ABD kanunları, hata payı yüzde 1'den fazla olduğu için misket bombası transferini yasaklıyor. Çünkü bu demek oluyor ki bombanın içindeki her 100 bombacıkta 1'den fazla patlamayan oluyor. Ancak ABD Başkanı Joe Biden kuralları bypass edebilir.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Perşembe günü basına, Biden yönetiminin hata payı yüzde 2,35'ten düşük misket bombaları göndermeyi düşündüğünü söyledi.

ABD medyasına göre yetkililer, her biri 88 ayrı bombacık bulunduran bombaları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor. Bunlar şu anda Ukrayna ordusunda bulunan Howitzer toplarından ateşlenebilir.

Yardım paketi Bradley ve Stryker araçlarını, hava savunma füzelerini ve mayınsavar ekipmanlarını da kapsıyor.

İnsan hakları grupları, Rusya ve Ukrayna'nın misket bombası kullanmaması ve ABD'ye bunu desteklememesi konusunda çağrıda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) bugün yapılan açıklamada, ülkelerin misket bombası kullanmaması konusunda tekrar çağrı yapıldı.

Kurum sözcüsü Marta Hurtado, misket bombalarının geniş alana yayılan küçük bombacıklar saçtığı ve bu bombacıkların bir kısmının hemen patlama konusunda başarısız olduğunu belirtti. "Yıllar sonra da ölüme yol açabilir. Bu nedenle kullanımı hemen durdurulmalı" dedi.

ABD parlamentosunda da bu silahların gönderilmemesini isteyenler oldu.