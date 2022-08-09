Trump: FBI, Florida'daki evimi bastı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski ABD Başkanı Donald Trump

9 Ağustos 2022, 03:02 +03 Güncelleme 6 dakika önce

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesindeki evine baskın düzenlediğini açıkladı.

Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Evim çok sayıda FBI ajanı tarafından işgal edildi" dedi.

Trump açıklamasında, "Böyle bir saldırı sadece üçüncü dünya ülkelerinde olabilir" ifadelerini kullandı ve 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmasının önlenmek istendiğini öne sürdü.

FBI ajanlarının ellerinde arama izniyle gelerek evdeki kasayı da açtıklarını belirten Trump, "Bu baskın hem gereksiz hem de hiç uygun değil" dedi.

Trump ayrıca bugüne kadar her tür soruşturmada tüm hükümet birimleriyle tam işbirliği yaptığını vurguladı.

Eski ABD Başkanı baskın sırasında Florida'daki evinde değildi.

CNN Televizyonu'na göre Trump, New York'ta Trump Tower binasındaydı. Biden yönetinden yetkililer de baskın hakkında önceden bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Amerikan medyasında ise baskının, Trump'ın geçen yıl Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrıldığında bazı gizli belgeleri almasıyla bağlantılı olduğu yönünde haberler yayımlandı.

Kaynak, Getty Images

CBS Televizyonu'na göre ise baskın, Trump'ın bazı resmi belgeleri kullanma biçimiyle ilgili soruşturma kapsamında yapıldı.

ABD Ulusal Arşiv Dairesi, Şubat ayında Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan, bu konuda soruşturma başlatmasını istemişti.

ABD Başkanları ilgili yasa gereği görev süreleri boyunca yazdıkları tüm mektupları, görevleriyle ilgili resmi belgeleri ve elektronik posta yazışmalarını Ulusal Arşiv Dairesi'ne göndermek zorunda.

Trump'ın yasa dışı şekilde başkanlık döneminden kalma birçok belgeyi yırttığı iddia ediliyor.

Ulusal Arşiv Dairesi, yırtılan bazı belgelerin yapıştırıldığını açıklamıştı.

Trump ise resmi belgeleri uygunsuz kullandığına yönelik iddialarla ilgili olarak, "Bunlar sahte haber" demişti.

Amerikan Kongresi de halen 6 Ocak 2021'de Kongre binasına düzenlenen saldırıyı soruşturuyor.

Soruşturmanın odağında ise Trump bulunuyor.