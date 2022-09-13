M﻿onarşi karşıtı bazı eylemcilerin gözaltına alınması İngiltere'de ifade özgürlüğü tartışması başlattı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Londra'da Benim Kralım değil' dövizi taşıyan bir kadın polis tarafından uzaklaştırılıyor.

38 dakika önce

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’i anma etkinliklerinde protesto yapan bazı monarşi karşıtlarının eylemleri nedeniyle gözaltına alınması ifade özgürlüğü tartışması başlattı.

Hak savunucusu örgütler, protestocuların gözaltına alınıyor olmasının endişe yarattığını savunuyor.

Kraliçe’nin cenazenin bulunduğu İskoçya’da polis iki eylemci hakkında işlem yaptı.

Bu kişiler huzuru bozma iddiası ile suçlandı.

Edinburgh kentinde, Kral 3. Charles’ın hükümdarlık ilanı sırasında eylem yapan bir kadın gözaltına alındı.

Daha sonra serbest bırakılan 22 yaşındaki eylemci, ileri bir tarihte mahkemeye çıkacak.

Pazartesi günü Kraliçe’nin cenaze konvoyu Edinburgh’taki Royal Mile caddesinde ilerlerken bağıran bir kişi çevredekiler tarafından tartaklandı ve polis tarafından oradan uzaklaştırıldı.

Bu kişinin Prens Andrew hakkındaki iddiaları dile getirdiği aktarılıyor.

Olayın ardından bazı kişilerin “Tanrı Kralı korusun” dediği duyuldu.

İngiltere’nin Oxford kentinde duyuru sırasında Symon Hill isimli 45 yaşıdaki kişi, “Onu kim seçti?” şeklinde bağırdı. Bu kişi gözaltına alındıktan sonra bırakıldı.

İfade özgürlüğü savunucuları, protestonun temel bir hak olduğunu ve korunması gerektiğini savunuyor.

“Protesto devletin bir hediyesi değil"

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, E﻿dinburgh'da kortejin geçişi sırasında da bir kişi gözaltına alındı.

Index on Cencorship (Sansür Endeksi) isimli örgütün başkanı Ruth Smeeth, polisin tavrının büyük endişe verdiğini söyledi.

Smeeth, “Ama kaza ama bilinçli, bu sürecin İngiltere halkının keyfini sürdüğü ifade özgürlüğünü erozyona uğratmak için kullanılmasına hepimiz karşı çıkmalıyız” dedi.

Big Brother Watch isimli örgütün başı olan Silkie Carlo da polisin, destek verenlerin hakları kadar protestocuların haklarını da koruması gerektiğini savundu.

Liberty isimli oluşumdan Jodie Beck benzer şekilde, polisin elindeki gücü cezalandırıcı şekilde kullanmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

Beck, “Protesto devletin bir hediyesi değil, temel insan hakkıdır” dedi.

Kraliçe’nin 19 Eylül’deki cenazesine geniş kalabalıkların katılması bekleniyor.

Pazartesi günü Londra’da, “Benim kralım değil” dövizi taşıyan bir protestocu polis tarafından uzaklaştırıldı.

Londra Polisi olayla ilgili açıklamasında, Westminster Sarayı’nın giriş çıkışını sağlayabilmek için şahsın ayrılmasının istendiği ifade edildi.

Londra Emniyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, halkın protesto hakkının olduğu ve polislere de hatırlatmanın yapıldığı kaydedildi.