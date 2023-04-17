TCG Anadolu: İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak Türkiye'nin ilk SİHA gemisi

Kaynak, Savunma Sanayii Başkanlığı

17 Nisan 2023, 11:13 +03 Güncelleme 4 dakika önce

Türk donanmasına ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul’da halkın ziyaretine açılıyor.

Gemi, Sarayburnu Limanı’nda şu gün ve saatlerde ziyaret edilebilecek:

17 Nisan 13.00-18.00

18 Nisan 10.00-18.00

19 Nisan 10.00-18.00

21 Nisan 10.00-18.00

22 Nisan 10.00-18.00

23 Nisan 10.00-18.00

TCG Anadolu, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde inşa edilen TCG Anadolu’nun yerlilik oranının yaklaşık yüzde 70 olduğu açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’na göre dünyada bu ölçekte bir gemiye sahip sadece 12 ülke var.

Başkanlık, gemi için BAYKAR firması tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA’larının da geliştirildiğini duyurdu:

“Ayrıca gemiye BAYKAR tarafından geliştirilen KIZILELMA Muharip İnsansız Savaş Uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağının da iniş kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor. TB3 SİHA, KIZILELMA ve HÜRJET platformlarının ilk uçuşlarını 2023 yılında yaptıktan sonra gemiye entegrasyon çalışmalarının başlaması planlanıyor.”

32 metre genişliğe sahip

Kaynak, Getty Images

231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olarak açıklandı.

Gemi tam yük deplasmanında en az 20,5 knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir siasına sahipken, geminin içindeki su alabilen havuza; her biri 1 adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi (Mekanize Çıkarma Gemisi) girebiliyor.

Toplamda 94 adet araç taşıyabiliyor

Kaynak, Getty Images

Geminin uçuş güvertesinde, toplam 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.

1223 personel taşıma kapasitesine sahip gemide tam teşekküllü hastane ve iki adet ameliyathane de bulunuyor.