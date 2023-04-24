Ukrayna ordusunun, Dnipro Nehri'nin doğu yakasında mevziler kurduğu bildirildi

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59 dakika önce

Ukrayna ordusunun, Herson şehri yakınlarındaki Dnipro Nehri'nin doğu yakasında mevziler kurduğu bildirildi.

Ruslar, bölgeyi kısmen ellerinde bulunduruyor. Ukrayna’nın nehri geçmesinin gelecekteki saldırılar için önemli olabileceği söyleniyor.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rus askeri blog yazarlarının ilerlemeyi “doğrulamak için coğrafi konumları gösteren yeteri miktarda görüntü" yayımladığını söyledi.

BBC Ukraynaca Servisi, askeri kaynaklarının "Dnipro boyunca belirli bir hareket" bildirdiğini söyledi.

Rusya, söz konusu haberleri yalanladı.

Ukrayna ordusundan ise herhangi bir resmi doğrulama henüz gelmedi.

Ancak Ukrayna'nın bölgede köprübaşı mevziler sağladığına yönelik haberler doğruysa, bu Kiev yönetiminin Rus birlikleri geri püskürtmesine yardımcı olabilir.

Ukrayna'nın bölgede sağlayacağı söz konusu ilerleme, gelecekte Kırım yarımadasına giden kara koridorunu bile kesebilir.

Askeri uzmanlar buna karşın, haberin doğru olması durumunda bile nehir kıyı setleri ve sulama kanallarıyla kesişen mevziilerde Ukrayna askerini zor bir görev bekleyeceğini söylüyor.

Nehrin doğal bir bariyer görevi görmesi nedeniyle Dnipro’nun doğu kıyısındaki Herson bölgesinin tamamı Rus kontrolünün altındaydı.

Nehri batı yakası ise geçen Kasım ayında Ukrayna birlikleri tarafından kurtarıldı.

Pazar günkü haberlerde, Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), “23 Nisan'da yayınlanan coğrafi konumları olan görüntülerin, Ukrayna birliklerinin Dnipro'nun doğu yakasında faaliyet yürüttüğüne dair işaretlere sahip olduğunu” söyledi.

ISW, söz konusu Ukrayna ilerlemesinin ölçeğini analiz etmek için yeterli bilgi olmadığını da bildirdi.

Pazartesi günü, Rus askeri blog WarGonzo, Ukrayna askerlerinin Dnipro'nun yeni ve eski kanalları arasında yer alan "Bolşoy Potemkin adasında bir yer edinmeye çalıştığını" bildirdi.

Ukrayna Güney Komutanlığı sözcüsü Nataliya Humenyuk, haberleri ne doğruladı ne de yalanladı.

Humenyuk, Ukrayna TV’sine yaptığı açıklamada, “Zor görevlerin devam ediyor” dedi.

Sözcü, olası bir askeri operasyonun sessizlik içinde yürütülmesi gerektirdiğini vurguladı.