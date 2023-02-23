Ukrayna işgalinin yıl dönümü: BM'deki oylamadan Rusya'yı kınama kararı

Kaynak, Getty Images

56 dakika önce

Birleşmiş Milletler’de yapılan bir oylamada, Rusya’nın bir yıl önce başlayan Ukrayna işgalini kınayan bir karar büyük çoğunlukla kabul edildi.

BM kararında Rusya’nın Ukrayna’daki askerlerini çekmesi ve savaşı durdurması da istendi.

141 ülke önergenin lehine oy kullanırken, 32 ülke çekimser kaldı. Rusya dahil 7 ülke ise karşı oy kullandı.

Rusya’nın Ukrayna işgali 24 Şubat 2022 tarihinde başladı.

Büyük çoğunluk tarafından kabul eden önerge, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteği yineledi ve Rusya’nın hak iddialarını da reddetti.

Moskova Eylül ayında, Kiev ile Batı’nın büyük oranda kabul etmediği referandumlarda Ukrayna toprağı 4 bölgeyi yasa dışı şekilde ilhak etti.

BM çatısında atılan bu adımın yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Oylama çekimser kalan ülkeler açısından da takip edildi. Buna göre Çin ve Hindistan’ın yanında İran ile Güney Afrika Cumhuriyeti de çekimser kalan 32 ülke arasında yer aldı.

Kaynak, Getty Images

Karşı oy kullananlar ise Rusya’nın yanında, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Mali, Nikaragua ve Suriye oldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba oylama sonucunun “Rusya’nın yasa dışı saldırganlığına bir son vermesi gerektiğini açıkça gösterdiğini” ifade etti.