BM'ye göre 6 Şubat depremlerinin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları aşacak

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7 Mart 2023, 15:02 +03 Güncelleme bir saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye'ye maliyetinin 100 milyar dolardan fazla olacağını hesapladıklarını söyledi.

16 Mart’ta Brüksel’de depremzedeler için düzenlecek bağış konferansı öncesi basın açıklaması yapan Vinton, “Bugüne kadar yapılan hesaplamalar ve hükümetin sunduğu ve uluslararası ortakların doğruladığı zararın 100 milyar doları aşacağı açıkça görülüyor” dedi.

Bu, Türkiye'nin 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 11,6'sına denk geliyor.

Toplantıya Gaziantep'ten video ile bağlanan Vinton, bu rakamın şimdilik sadece Türkiye’yi kapsadığını belirtti.

Vinton, Türkiye'de depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ı "kıyamet sahnesi" olarak nitelendirerek, "İhtiyaçlar çok ama kaynaklar kıt" dedi.

En az 1,5 milyon kişinin hala deprem bölgesinde bulunduğunu belirten UNDP, bölgede hayatın eski haline dönmesi, iş yerlerinin yeniden canlanması, halka psikososyal destek dahil temel sosyal hizmetlerin sağlanması için hükümet ve yerel yönetimlerle birlikte çalışıyor.

Dünya Bankası, 27 Şubat'ta yayımladığı hızlı hasar değerlendirme raporunda depremlerin 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtığını, yeniden iyileştirme ve inşa maliyetlerinin bu rakamın iki katına çıkabileceğini söylemişti.

Raporda devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği, deprem bölgesinin Türkiye'de "yoksulluk oranının en yüksek olduğu illerden bazılarını" içerdiği belirtilmişti.