Los Angeles yönetimi, Kobe Bryant'ın eşine 29 milyon dolar ödeyecek

Yazan, Max Matza

Unvan, BBC News

Bildirdiği yer Seattle

1 Mart 2023, 12:06 +03 Güncelleme bir saat önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Vanessa ve Kobe Bryant

Los Angeles yönetimi, Ocak 2020'de helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden NBA oyuncusu Kobe Bryant'ın eşine 29 milyon dolar ödeyecek. Bryant'ın eşi Vanessa, kaza sonrası olay yerine giden ilk müdahale ekiplerinin eşi ve kızının fotoğraflarını çekip paylaştığı için bölge yönetimine dava açmıştı.

Bölgedeki Calabasas şehri açıklarında gerçekleşen kazada Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra yedi kişi daha ölmüştü.

Bryant'ın eşi Vanessa pazarlanabilir "hatıralar" olarak çekilen fotoğraflar için dava açmıştı. 13 yaşında hayatını kaybeden kızının bile kaza sonrası fotoğraflarının çekilip paylaşıldığını belirtmişti.

Bryant'ın avukatları, "Bugün, Vanessa Bryant'ın bu anlamsız davranışı gerçekleştirenlerden hesap sormak için verdiği cesur mücadele başarılı bir şekilde sonlandı. Kocası, kızı ve benzer saygısızlıkla karşı karşıya kalan herkes için savaştı. Umarız mahkemede zafer kazanır ve bu uygulamaya son verilir" demişti.

Los Angeles bölge başsavcısı Mira Hashmall açıklamasında, bölgede kazayla ilgili tüm davaların çözüldüğünü söyledi.

"Umuyoruz ki Bryant ve çocuklarının kayıplarından dolayı oluşan yaraları iyileşmeye devam eder" dedi.

Los Angeles avukatları da dava sonucunu "adil ve mantıklı" bulduklarını açıkladı.

Avukatlarının açıklamasına göre, kazada karısını ve kızını kaybeden Chris Chester da Los Angeles'tan ayrıca 20 milyon dolar alacak.

Vanessa Bryant mahkemede tanıklık etmiş, Los Angeles polisi çalışanlarının kazada çekilen fotoğrafları bir barda başkalarına gösterdiğine dair haberleri okuduğunu anlatmıştı.

Bryant ayrıca "Kızlarımın sosyal medyada olması korkusuyla yaşıyorum ve bunları görüyorum" demişti.