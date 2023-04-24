İspanya'da faşist lider Primo de Rivera'nın mezarı taşınıyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cuelgamuros Vadisi'ndeki anıt mezarın inşasında iç savaşta yenilgiye uğrayan Cumhuriyetçi mahkumlar çalıştırıldı

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İspanya, Franco diktatörlüğünün yol taşlarını döşeyen faşist lider José Antonio Primo de Rivera'nın kalıntılarını mezardan çıkarmaya hazırlanıyor.

Falanj Partisi'nin kurucusu Primo de Rivera'nın kalıntıları Madrid'in dışında eski faşist rejim tarafından inşa edilen dev bir anıt mezarda bulunuyor.

Primo de Rivera, cumhuriyetçi hükümete karşı General Francisco Franco'nun 1936'da başlattığı ayaklanmada kilit rol oynamıştı. 1939'a dek süren İspanya iç savaşında 350 bin kişi ölmüştü.

İspanya hükümetinin faşizmin sembollerine karşı yürüttüğü kampanyanın bir parçası olarak Rivera'nın cenazesi ailesi tarafından Madrid'in San Isidro mezarlığına taşınacak.

Primo de Rivera'nın mezarı, Cuelgamuros Vadisi'nde Franco mozolesinin de bulunduğu bir bazilikada yer alıyor.

Franco'nun kalıntıları 2019'da buradan kaldırılmış, aşırı sağcılar buna tepki göstermişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Francisco Franco

Tepesinde dev bir haç bulunan bir kayalığın yanında yer alan bazilika çevreye hakim bir simge. Anıtın inşasında anti-faşist cumhuriyetçi mahkumlar çalıştırılmıştı.

Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sanchez hükümeti, yeniden defin işlemiyle iç savaşta faşistlerin zaferi ya da Franco diktatörlüğünün yüceltilmesi girişimlerine son verilmesini amaçlıyor.

Anıt, ülkeyi 1939'dan 1975'teki ölümüne dek yöneten sağcı diktatör tarafından inşa edilmişti.

Anıt mezar alanı sadece faşistleri değil, savaşın tüm kurbanlarını onurlandıran bir anıta dönüştürülüyor. Cumhuriyetçi kurbanların birçoğu belirsiz toplu mezarlara gömülmüştü ve birçok aile yakınları hala onların yerlerini bulmaya çalışıyor.

Primo de Rivera'nın kalıntıları, aile üyelerinin mezarlarının yakınına gömülecek.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, José Antonio Primo de Rivera 1935'de Falanjist Parti kongresinde konuşuyor

Kasım 1936'da Alicante'de Cumhuriyetçi bir idam mangası tarafından idam edile Primo de Rivera, 1923-1930 yılları arasında İspanya'yı yöneten diktatör Miguel Primo de Rivera'nın oğluydu.

İspanya İç Savaşı, 1936'da bir grup generalin seçilmiş Cumhuriyetçi hükümete darbe düzenlemesi ile başlamış, 1939'da General Franco liderliğindeki milliyetçilerin zaferiyle sonuçlanmıştı.