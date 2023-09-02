Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıkacak

Kaynak, TVF Fotoğraf altı yazısı, Filenin Sultanları, yarı finalde güçlü rakibi İtalya karşısında nefes kesen bir geri dönüşe imza atarak adını finale yazdırdı

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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Pazar günü Sırbistan ile karşılaşacak. Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak maç TSİ 21.00’de başlayacak.

Filenin Sultanları, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalini kaybettiği Sırbistan’a karşı bu kez galip gelip kupayı kaldırmak istiyor.

Turnuvanın ilk aşamasında C Grubu’nda beş maçı da kazanan Filenin Sultanları, son 16 turunda Belçika’yı 3-1, çeyrek finalde ise Polonya’yı 3-0 yendi.

Yarı finalde güçlü rakibi İtalya karşısında ise unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sırbistan, yarı finalde Hollanda'yı 3-1 yendi

Türkiye’nin rakibi Sırbistan da finale gelene kadar mağlubiyet yüzü görmedi.

A Grubu’nda Polonya, Ukrayna, Belçika, Slovenya ve Macaristan’la yarışan Sırbistan, rakiplerinin tamamını yendi. Son 16 turunda İsveç’i 3-0’la geçen Sırbistan, yarı finalde Çek Cumhuriyeti’ni, yarı finalde de Hollanda’yı 3-1’lik skorlarla mağlup etti.

2015 yılından beri Türkiye liginde Eczacıbaşı Dynavit’te forma giyen Tijana Bošković, takımın önemli oyuncuları arasında.

Takımın baş antrenörü ise, Türkiye'nin eski çalıştırıcısı Giovanni Guidetti. Ahmetcan Erşimşek de Sırbistan'ın yardımcı antrenörü.

Türkiye'nin İtalyan baş antrenörü Daniele Santarelli, geçen sene Sırbistan ile Dünya Şampiyonluğu kazandı.

Sırbistan bu kupayı 2011, 2017 ve 2019 yıllarında kazanmayı başardı. İki kez finalde kaybeden Balkan ülkesi, bir kez de üçüncü oldu.

Beşinci kez üst üste son dörde kalma başarısı gösteren Türkiye ise tarihinde ilk kez kupayı kazanmak istiyor. 2003 yılında finalde Polonya’ya kaybeden Filenin Sultanları, 2019’da nefes kesen maçta Sırbistan’a 3-2’lik skorla kaybetmişti.