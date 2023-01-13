Petrol devi ExxonMobil, iklim değişikliğini '1970'lerden beri öngörüyordu'

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Alplerde bu yıl ortaya çıkan görüntüler, iklim değişikliğine bağlanıyor

58 dakika önce

Araştırmacılar, dünyanın en büyük petrol şirketlerinden ExxonMobil'in, iklim değişikliğinin dünyanın ısınmasına neden olacağını, 1970'lerde 'başarıyla' öngördüğünü iddia ediyor.

Şirketin, kendi bünyesinde araştırmalar yaptığı ve fosil yakıtların gezegeni ne oranda ısıtabileceği tahminini belgelediği kaydediliyor.

Şirket araştırmasında yer alan veriler, akademisyenler tarafından analiz edildi.

ExxonMobil iddiaları yalanlıyor.

Şirket, BBC’ye, "Bu konu son yıllarda birkaç kez gündeme geldi ve her durumda yanıtımız aynıydı: "Exxon'un Bildiğini" söyleyenler, vardıkları sonuçlarda yanılıyorlar" açıklamasını yaptı.

ExxonMobil'in de aralarında bulunduğu petrol devleri fosil yakıtları satışından milyarlarca dolar kazandı.

Bilim insanları ve Birleşmiş Milletler, fosil yakıt kullanımının küresel ısınmaya yol açtığını açıklıyor.

Bulgular, ExxonMobil'in şirket bünyesinde yaptığı araştırma sonuçlarının, NASA bilim insanlarınınkinden bile daha doğru çıktığını gösteriyor.

Harvard Üniversitesi'nden Profesör Naomi Oreskes, bu araştırmanın ExxonMobil yöneticilerinin iki yüzlülüğünü gösterdiğini savundu.

Oreskes, “Kendi bilim insanları bu yüksek kalite modelleme çalışmasını yaparken ve bu ayrıcalıklı bilgiye de sahiplerken, bize iklim modellemelerinin palavra olduğunu söylediler” dedi.

Miami Üniversitesi’nden Geoffrey Supran de ortaya çıkarılan çalışmanın “suçüstü” olduğunu savundu.

ExxonMobil'in araştırmalarını inceleyen Profesör Supran, "Analizimiz, Exxon'un gerçekten ne bildiğini rakama döküyor” dedi ve fosil yakıt ürünlerinin yakılmasının gezegeni her on yılda bir yaklaşık 0,2 santigrat derece ısıtacağının bilindiğini söyledi.

ExxonMobil bu iddialara cevaben ABD’de 2019 tarihli bir ABD mahkeme kararını hatırlattı.

O kararda, "ExxonMobil yöneticileri ve çalışanları, görevlerini mümkün olan en kapsamlı ve titiz şekilde titizlikle yerine getirmeye kararlıdır” deniliyordu.

Şirket sözcüsü, “ExxonMobil, iklim değişikliğine ve bunun getirdiği risklere yönelik çözümün parçası olmaya kararlıdır” dedi.

Profesör Naomi Oreskes ise şirketin bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu.

Daha önceki araştırmalar, Exxon’un şirket politikası olarak iklim değişikliği konusunda şüphe yaratmaya odaklandığını ortaya çıkarmıştı.

Bir şirket içi yazışmadan, “bilimsel sonuçlardaki belirsizliklerin öne çıkarılmasının” şirketin duruşu olarak belirlendiği anlaşılıyordu.