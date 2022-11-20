D﻿ünya Kupası başladı, Enner Valencia yıldızlaştı: Ekvador Katar'ı 2-0 mağlup etti

Enner Valencia, Ekvador'un 16. dakikada kendisinin ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirdi. Daha sonra da 31. dakikada attığı kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı, Güney Amerika temsilcisi böylece Katar'daki turnuvaya galibiyetle başlamış oldu ve A Grubu'nda liderliğe yükseldi.