AİHM, MH17 kazası için Hollanda’nın Rusya hakkında yaptığı şikayeti kabul etti

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te 298 kişinin öldüğü Malezya Hava Yolları’na ait MH17 uçağının düşülmesi ile ilgili olarak Hollanda tarafından Rusya aleyhine açılan davayı kabul etti.

AİHM tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Rusya’nın MH17 uçağının düşürülmesindeki rolünün değerlendirilmesi amacıyla Hollanda tarafından yapılan başvurunun, mahkeme tarafından ele alınacağı belirtildi.

Kararın çıkması büyük olasılıkla uzun zaman alacak. Ancak kurbanların yakınları açısından bunun oldukça önemli bir aşama olduğuna işaret ediliyor.

AİHM, Hollanda ve Ukrayna'nın yanı sıra, ölenlerin yakınlarının yaptığı çok sayıda bireysel şikayeti de ele alacak.

Ukrayna’nın doğusunda 17 Temmuz 2014’te düşürülen MH17 uçağında 195’i Hollanda vatandaşı, toplam 298 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Uluslararası bir komisyon tarafından yapılan incelemede, uçağın Rusya’dan getirilen bir BUK füzesi ile vurulduğu belirlendi.

Uçağın düşürülmesi ile ilgili olarak Hollanda’da gıyabında yargılanan dört kişiden Rusya vatandaşı Igor Girkin ile Sergey Dubinsky ve Ukrayna vatandaşı Leonid Chartsjenko, geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya vatandaşı Rus Oleg Pulatov ise kanıt yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.

Hollanda’nın başvurusunu esastan görüşmeyi kabul eden AİHM, Moskova yönetimini suçlu bulursa Rusya’nın tazminat ödemesi gerekecek.

Ancak Batılı kaynaklara göre, bu çok kolay bir süreç olmayacak. Çünkü Rusya, yıllardır AİHM kararları konusunda sürekli çekince gösteriyor.

Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya’nın Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi de, Moskova yönetiminin AİHM kararına uyma olasılığını iyice azaltıyor.

Hollanda medyasına göre, Kremlin yönetimi uzun süre AİHM’nin MH17 konusundaki başvuruyu ele almasını engellemeye çalıştı.