İ﻿sveç'te Haaland isyanı: Futbolcunun adını nasıl yazdığınızı kontrol edin

Kaynak, Getty Images

18 dakika önce

Biri Manchester City formasıyla çıktığı 15 maça 22 gol atan bir futbolcu, diğeri ise İsveç’te plajlarıyla tanınan bir bölge. Birbiriyle hiç alakası olmasa da, internette ikisi birbiriyle karıştırılıyor.

Basit bir yazım hatası nedeniyle (İsveç kıyılarındaki) Halland araması yapanlar, bunun yerine Norveçli futbolcu Erling Braut Haaland’ın sayısız fotoğrafıyla karşılaşıyor.

Visit Halland (Halland’ı ziyaret edin) kurumunun direktörü Jimmy Sandberg, açık bir mektup yazarak İngilizce konuşanlara, gazetecilere ve dünya çapındaki futbol tutkunlarına, “gönder” tuşuna basmadan önce yazdıklarını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Sanberg “Biz Halland’ız. O ise Haaland. Bu fotbol fenomeninin popülerliği, internetteki varlığımızı tamamen boğuyor. Halland’ı tanıtma çabalarımız hızla boşa çıkıyor. Hiçbir şey yapılmazsa bölgemiz, kayıp Atlantis gibi sadece hikayelerde ve antik metinlerde bilinen bir yere dönüşecek” dedi.

Kaynak, Instagram Fotoğraf altı yazısı, Instagram’da yapılan bir aramada, Haaland ve Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı’nın fotoğrafları görülüyor.

Instagram’da yapılan bir aramada, Haaland ve Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakçı’nın fotoğrafları görülüyor.

Sandberg, BBC’ye yaptığı açıklamada “İsveç’in güzel bölgesi Halland için arama yaptığınızda, karşınıza hep Haaland çıkıyor. Haaland Manchester City’ye gidip, gollerini atmaya başladıktan sonra, varlığı etiketlerimizi ve arama motorlarını işgal etti” dedi.

Kaynak, Google

Google bile, gerçekten İsveç bölgesi Halland’ın arandığına emin olamıyor ve kullanıcıya “Bunu mu demek istediniz: Haaland” diye soruyor.