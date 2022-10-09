HDP yürüyüşüne polis müdahalesinde HDP'li vekilin ayağı kırıldı, 138 kişi gözaltına alındı

40 dakika önce

H﻿atice Kamer, Diyarbakır

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, 24 yıl önce bugün yani 9 Ekim 1999 tarihinde Suriye'den sınır dışı edilmesi sebebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA), Öcalan'ın tutuklanmasına giden süreci protesto etmek için ''Özgürlüğe Yürüyoruz'' sloganıyla birçok kentte yürüyüş çağrısı yaptı.

PKK ve Kürt siyasi hareketi, Abdullah Öcalan'ın Şam'dan ayrılmak zorunda kalması ve 129 gün sonra tutuklanması ile sonlanan süreci 'Uluslararası Komplo' olarak nitelendiriyor.

İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Hakkari gibi illerde yapılan yürüyüşlere polis izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale etti ve aralarında HDP, DBP üyeleri ile gazetecilerin de olduğu 138 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova'daki polis müdahalesinde 20 kişi gözaltına alındı ve HDP Iğdır milletvekili Habip Eksik'in bacağı kırıldı. HDP yaptığı açıklamada bacağı alçıya alınan Eksik'in ameliyat edileceğini duyurdu.

Yüksekova'da gözaltına alınanlar arasında JINNEWS muhabiri Rabia Önver ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Mazlum Engindeniz de var.

İstanbul'da polis müdahalesinde de 26 kişi gözaltına alındı. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Esengül Demir ile birlikte Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Ömer İbrahimoğlu da gözaltına alınanlar arasında.

Diyarbakır'da yürüyüşe yapılan müdahalede gözaltına alınanların sayısı 31.

HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile Parti Meclisi üyeleri Raci Bilici, Beybun Aslan, HDP Diyarbakır il eş başkanları Zeyyat Ceylan, Gülistan Atasoy; DBP il Eş Başkanı Hayrettin Altun ve MEBYA-DER Eşbaşkanı Meryem Soylu, Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

İzmir'de HDP İl Eşbaşkanları Berna Çelik ve Çınar Altan da gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, sosyal medya hesaplarından yürüyüşlere yapılan müdahaleyi kınayan açıklamalar yaptı.

Pervin Buldan, “Bugün Yüksekova’da Iğdır Milletvekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darp edildi ve ayağı kırıldı. Demokratik siyasete yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği demokratik bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz” diye paylaşım yaparken, Mithat Sancar da Iğdır milletvekili Habip Eksik'in, polisler tarafından sokak ortasında ''vahşi bir şekilde'' darp edildiğini, ayağının kırıldığını belirtti.

H﻿DP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç da "ğdır Milletvekilimiz Habip Eksik; kolluğun yoğun şiddeti neticesinde ağır yaralanmış, bacağında ve burnunda kırıklar oluşmuştur. Polisin bu saldırısı, vekilimiz Habip Eksik üzerinden ona oy vermiş olan Kürt halkına yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı, yurttaşları darp etmeye ve hatta öldürmeye yönelik emir, söylem ve politikalarla açık bir şekilde suç odağı olarak işlemektedir." açıklaması yaptı ve TBMM Başkanı'na çağrı yaptı:

"﻿TBMM Başkanı, parlamentonun üyelerinin maruz kaldığı bu saldırıları görmezden gelirse ve sesini çıkarmazsa, milletvekillerine yapılanları onaylamış olacaktır."