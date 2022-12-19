HDP'nin 'polis tokadını protesto' eylemine polis ablukası: Kılıçdaroğlu, Babacan ve Davutoğlu tepki gösterdi

Kaynak, HDP Genel Merkezi

19 Aralık 2022, 17:29 +03 Güncelleme bir saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye dün partisinin düzenlediği bir eylem sırasında polis tarafından tokat atılmasını protesto amacıyla Kadıköy'de bugün yapılan eyleme polis yine müdahale etti. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan iktidarı "bir suç imparatorluğu" yaratmakla suçladı. Polis müdahalesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Gelecek Partisi liderleri tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da polis ablukası ve parti eş genel başkanlarına yönelik muameleyi kınayan bir mesaj paylaştı. Onu, "Demokratik siyasetin engellenmesi alışkanlık haline getirilmemeli" DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ve polis ablukasını "hukuksuz" diye tanımlayan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımları izledi.

HDP'nin bugün Kadıköy'deki protesto eyleminin sebebi dün partinin hasta ve infazı yakılan tutukluların durumuna dikkat çekmek için sürdürdüğü Adalet Nöbeti eylemi sırasında polisin sert şekilde müdahale etmesi ve HDP İstanbul İl Eş Genel Başkanı Ferhat Encü'ye kameralar önünde tokat atması idi.

Parti genel merkezinin eylem çağrısı üzerine toplanan kalabalığı engelleyerek HDP Kadıköy İlçe Merkezi'ni uzun süre ablukaya alan polis, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile çok sayıda HDP milletvekili ve yöneticisinin parti binasına girişine izin vermedi.

Diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise 2 saat boyunca binada mahsur kaldığını ve dışarıya çıkmasına izin verilmediğini söyledi.

Polisin il ve ilçe teşkilatı üyelerinden bazılarını göz altına aldığı olaylardan sonra eş başkanlar Buldan ve Sancar birlikte bir basın açıklaması yaptılar.

Mithat Sancar "Bugün Kadıköy’deki ablukanın tek bir anlamı var: Korkunun tablosu. Neyden korkunun? Kararlı demokrasi mücadelesinden, ısrarlı özgürlük mücadelesinden korkunun tablosu. Neden korkuyorlar? Çünkü suç imparatorluğu yarattılar. Bu suç imparatorluğuna karşı en kararlı ve tavizsiz mücadeleyi veren HDP’yi ve bileşenlerini engellemek istemelerinin nedeni, bu tabloyu değiştirebilecek gücün burada olduğunu bilmeleridir. Bu tabloyu biz değiştireceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bir gün önce partinin il yöneticisi Ferhat Encü'ye polis tarafından tokat atıldığını hatırlattığı açıklamasında " Bu tokatı atanların, İçişleri Bakanı’ndan, bu ülkeyi yönetenlerden, iktidardan, AKP hükümetinden cesaret aldığını da çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Buldan, "Ferhat Encü’ye yapılan haksızlık, hukuksuzluk, sadece Ferhat Encü’ye değil İstanbul halkının iradesine, Roboski halkının iradesine, faili meçhullere ve yakınları katledilenlere yapılan tahammülsüzlüğün bir göstergesiydi. (...) dün burada anneler, genç arkadaşlar, İstanbul halkı da darp edildi, gözaltına alındı. Roboski Katliamı’nın 11. yıldönümüne günler kala gerçekleşmiş oldu. Biz bu atılan tokatın sadece Ferhat Encü’ye değil, Roboski halkına atıldığını da belirtmek isteriz" diye konuştu.

Ferhat Encü, 11 yıl önce 28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Roboski köyü kırsalında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarından atılan bombalarla ölen 34 kişiden büyük kısmının mensup olduğu Encü ailesinden.

Ferhat Encü, bu olaydan sonra siyasete atılmış; önce Şırnak'tan iki dönem milletvekili, 12 Aralık 2021'de de HDP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.